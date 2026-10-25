Турнир по дзюдо на призы КАМАЗа собрал рекордное количество команд

В Набережных Челнах состоялся традиционный республиканский турнир по дзюдо на призы ПАО «КАМАЗ» среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир приурочен к двум датам: 400‑летию Набережных Челнов и 50‑летию со дня выпуска первого автомобиля «КАМАЗ».

Спортсмены соревновались в пяти весовых категориях – 66, 73, 81, 90 кг и свыше 90 кг – и боролись за переходящий кубок турнира. Турнир проводится ежегодно начиная с 1978 года. В этот раз в соревнованиях приняли участие рекордное количество спортсменов: 376 участников из 32 команд.

На открытии турнира слова приветствия спортсменам от имени директора ПАО «КАМАЗ» передал председатель профкома предприятия, депутат Госсовета РТ Ильдар Шамилов.

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов, обращаясь к участникам, отметил, что люди, которые строили Набережные Челны и «КАМАЗ», обладали теми же качествами, которые характеризуют и дзюдоиста: умением бороться и достигать цели, уважать соперника и помогать друг другу.

Также к дзюдоистам обратился президент Федерации дзюдо РТ Павел Николаев.

«Турнир стал уже традиционным на земле Набережных Челнов. В нем в разные годы участвовало очень много спортсменов, которые в дальнейшем достигли самых высоких результатов. Воспитанник школы дзюдо Набережных Челнов Нияз Билалов на чемпионате мира в Баку стал бронзовым призером, задав ориентир для молодых дзюдоистов. Надеюсь, эта медаль у Нияза не будет последней. Хочу поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который приложил много усилий для развития дзюдо в регионе, а также руководителя „КАМАЗа“ Сергея Когогина: без его поддержки ни одно спортивное мероприятие в этом городе не проходит. Спасибо вам за поддержку спорта от нашей Федерации», – подчеркнул Павел Николаев.

Помимо юношеского турнира, настоящим зрелищем для многочисленных зрителей стало традиционное противостояние команды ветеранов – мастеров спорта – и команды молодежи в турнире «Все звезды Татарстана». На этот раз кубок достался команде ветеранов.

Фото: Федерация дзюдо Татарстана