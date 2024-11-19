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Турнир памяти Юрия Красильникова в Казани соберет более 1,3 тыс. легкоатлетов
На Всероссийский турнир по легкой атлетике памяти заслуженного тренера Юрия Красильникова, который стартует 20 ноября, приедут более 1,3 тыс. спортсменов со всей России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.
«Буквально завтра стартуют соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера Юрия Красильникова. Они пройдут уже в 26 раз. Казань подтверждает свой статус спортивной столицы России и объединит свыше 1,3 тыс. спортсменов из более, чем 40 регионов страны», - отметил он.
Большое внимание будет уделено и болельщикам. В легкоатлетическом манеже «Центральный» на футбольном поле разместят трибуны для зрителей, а вход будет свободный, добавил Гарипов.
В Казани установлено лучшее в России оборудование для проведения соревнований по легкой атлетике, заявил генеральный директор «ФСО Центральный» Ильгиз Фахриев. По его словам, во время реконструкции манежа перед играми БРИКС, там было установлено самое современное и удобное оборудование для этого вида спорта.
«На соревнования приедут лучшие спортсмены. С этого года в них могут участвовать только легкоатлеты с разрядом не меньше первого взрослого. Тем не менее, мы получили огромное количество заявок. За всю историю грядущий турнир будет самым массовым», - пояснил Фахриев.
В течение трех дней легкоатлеты будут соревноваться в таких дисциплинах, как бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами, эстафета четыре по 100 метров, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом и толкание ядра, добавила главный судья соревнований Галина Файзуллина.
«Участники будут поделены на три возрастные подгруппы: юноши и девушки до 16 лет, до 18 и до 20 лет. Среди атлетов три мастера спорта и 123 кандидата в мастера спорта. Это говорит о высоком уровне конкуренции», - подчеркнула она.
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