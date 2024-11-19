Турнир памяти Юрия Красильникова в Казани соберет более 1,3 тыс. легкоатлетов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На Всероссийский турнир по легкой атлетике памяти заслуженного тренера Юрия Красильникова, который стартует 20 ноября, приедут более 1,3 тыс. спортсменов со всей России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов.

«Буквально завтра стартуют соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера Юрия Красильникова. Они пройдут уже в 26 раз. Казань подтверждает свой статус спортивной столицы России и объединит свыше 1,3 тыс. спортсменов из более, чем 40 регионов страны», - отметил он.

Большое внимание будет уделено и болельщикам. В легкоатлетическом манеже «Центральный» на футбольном поле разместят трибуны для зрителей, а вход будет свободный, добавил Гарипов.

В Казани установлено лучшее в России оборудование для проведения соревнований по легкой атлетике, заявил генеральный директор «ФСО Центральный» Ильгиз Фахриев. По его словам, во время реконструкции манежа перед играми БРИКС, там было установлено самое современное и удобное оборудование для этого вида спорта.

«На соревнования приедут лучшие спортсмены. С этого года в них могут участвовать только легкоатлеты с разрядом не меньше первого взрослого. Тем не менее, мы получили огромное количество заявок. За всю историю грядущий турнир будет самым массовым», - пояснил Фахриев.

В течение трех дней легкоатлеты будут соревноваться в таких дисциплинах, как бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами, эстафета четыре по 100 метров, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом и толкание ядра, добавила главный судья соревнований Галина Файзуллина.

«Участники будут поделены на три возрастные подгруппы: юноши и девушки до 16 лет, до 18 и до 20 лет. Среди атлетов три мастера спорта и 123 кандидата в мастера спорта. Это говорит о высоком уровне конкуренции», - подчеркнула она.