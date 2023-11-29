Турнир памяти бойцов СВО, ночная гонка на лыжах: в Бугульме пройдет 150 зимних событий

С 16 декабря в Бугульминском районе Татарстана стартует зимний спортивный сезон. В течение зимы запланировано более 150 спортивных мероприятий по 23 видам спорта: первенства различного уровня, общегородские и районные праздники, а также спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные события на открытом воздухе. В них примут участие бугульминцы всех возрастов.

«В день открытия зимнего спортивного сезона на территории лыжной базы города запланированы лыжные эстафеты среди учащихся общеобразовательных школ города и района, учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений, а также гостей города. Протяженность дистанции для женских команд составит 2 километра, для мужских — 3 километра. Предполагаемый охват участников мероприятия — 500 человек», — рассказал заведующий сектором по делам спорта и туризма в Бугульме Аскар Сафин.

С 1 декабря лыжная база Бугульмы будет закрыта для пеших прогулок. С этого же дня начинается прокат лыжного инвентаря. С 20 по 22 декабря запланировано проведение открытых республиканских соревнований по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы мастера спорта международного класса, чемпиона СССР Рузалина Бакиева. Это спортивное мероприятие проводится в Бугульме с 1988 года.

За день до празднования Нового года, 30 декабря, для учащихся спортивных школ будет организовано открытое первенство Бугульмы «На призы Деда Мороза». Почетными гостями соревнований традиционно станут Дед Мороз со Снегурочкой. В канун новогодних праздников планируется новогодняя лыжная гонка «Вечерняя Бугульма».

Уникальность соревнований заключается в том, что они проводятся в темное время суток при искусственном освещении трассы, что привлекает представителей не только города и юго-востока республики, но и близлежащих регионов России. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку.

В конце декабря в спортивной школе №2 запланирован новогодний турнир по футболу среди мальчиков в возрасте 9-10 лет, а также рождественские товарищеские игры по футболу среди спортсменов 13-14 лет.

В январе во «Дворце единоборств» пройдет традиционный 31-й межмуниципальный турнир по греко-римской борьбе «Снежинка» на призы Бугульминского механического завода. Также запланировано проведение Республиканского турнира по боксу, посвященного памяти погибших героев специальной военной операции на Украине.

В конце января ожидаются республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти Фаниса Каримова — полковника милиции, который погиб 21 июня 2004 года при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. В соревнованиях примут участие юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Ежегодно на эти гонки приезжают более 300 участников.

Во вторую субботу февраля «Лыжная база» по традиции проводит массовый старт «Лыжня Татарстана» в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Такой масс-старт — большой зимний праздник для любителей лыжного спорта. В «Лыжне России» традиционно принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители в возрасте от 10 до 70 лет.

«На 30 марта 2024 года запланировано проведение 46-го открытого республиканского лыжного марафона на призы главы Бугульминского района Линара Закирова. Соревнования собирают более 400 любителей лыжных гонок от 10 до 70 лет. На мартовский старт приезжают представители Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Самарской, Оренбургской, Ульяновской и других областей. В зависимости от возраста спортсмены соревнуются на дистанциях 5, 7,5, 15 и 30 километров свободным стилем», — отмечают в секторе районной администрации по спорту и туризму.

Помимо прочего, в новогодние и праздничные дни будут организованы массовые катания на крытых и открытых катках: в городском ледовом дворце, на центральной площади города, на стадионе механического завода и на территории школы №16.