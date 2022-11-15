Более 350 молодых поваров сразятся в Казани за победу в финале конкурса им. Ахметзянова

В Казани 16 ноября пройдет финал конкурса молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. Он соберет порядка 350 специалистов из России, Казахстана и Узбекистана. Призовой фонд события составит 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана.

«Мастерство участников с каждым годом повышается, конкуренция становится интереснее, а сами соревнования зрелищнее. Для студентов и молодых поваров турнир имени Юнуса Ахметзянова – мощный толчок для профессионального развития и обмен опытом. Для рестораторов – возможность присмотреться к талантливым кадрам. Мы уже пятый год проводим финал турнира в Казани, впервые церемония награждения пройдет в Иннополисе», – отметил президент ассоциации Зуфар Гаязов.

Международный турнир молодых поваров имени Ахметзянова – это крупнейшее в республике соревнование среди начинающих поваров и студентов в гастрономической сфере. В течение трех месяцев участники из 15 регионов России и зарубежья – более 350 человек – создавали горячие блюда для участия в турнире.