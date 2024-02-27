Турнир «Игры будущего» признан лучшим просветительским проектом премии «Знание»

Фото: телеграм-канал Кабмина

Первый в истории фиджитал-фестиваль «Игры будущего», который проходит в эти дни в Казани, признан лучшим просветительским проектом в рамках премии общества «Знание» в сфере «Спорт и ЗОЖ». Церемония награжения прошла накануне, сообщается в телеграм-канале Кабмина РФ.

Перед началом церемонии на выставке-форуме «Россия» к гостям и лауреатам обратился Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что залог будущего страны в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры.

Лауреатов наградил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в этом году на премию поступило свыше 18 тыс. заявок из 89 российских регионов России и 34 зарубежных стран.

«Среди целей Десятилетия науки и технологий есть популяризация научных знаний и достижений наших ученых. И лауреаты премии вносят в эту работу огромный вклад», – отметил вице-премьер.

Премия была учреждена в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения.