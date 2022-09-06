Турмаршрут, 10 памятных мест, воссоздание храма: Музей ИЗО протрубит имя Лихачевых

Создание инфраструктуры и туристического маршрута из восьми пунктов, проходящего по нескольким районам Татарстана и Санкт-Петербургу, десять достопримечательностей, воссоздание храма в селе Полянки Спасского района республики, реконструкция там, а также в Казани и Свияжске семейных захоронений — всё это часть большого проекта Музея ИЗО РТ по увековечению памяти казанской ветви дворянского рода Лихачевых. О намеченных планах сегодня рассказали на пресс-конференции в главном здании музея его директор Розалия Нургалеева, кандидат искусствоведения Екатерина Ключевская и доктор исторических наук, археолог, специалист музейного дела Константин Руденко.

«Мы сейчас выявляем все связанное с Лихачевыми, что собрано в архивах, чтобы привлечь внимание к этому имени не только в Татарстане, но и в России. Важно поднимать все то, что сделано нашими соотечественниками. Было принято решение вместе с учеными, исследователями Санкт-Петербургского музея военно-морского флота имени Петра Великого, что они в Кронштадте обязательно сделают место, посвященное Ивану Федоровичу Лихачеву (брат коллекционера А. Ф. Лихачева, вице-адмирал русского флота, именем которого названы пролив в Тауйской губе и два мыса — в Анадырском заливе и заливе Петра Великого — прим. Т-и)», — рассказала директор Музея ИЗО РТ, в фондах которого находится 409 предметов искусства из личной коллекции Андрея Федоровича Лихачева.

Двухдневная научная конференция в Галерее современного искусства и последующая за ней выставка предметов из коллекции Андрея Федоровича Лихачева, а также архивных материалов и личных вещей в главном здании Музея ИЗО РТ откроют уже в ноябре этого года череду мероприятий.

Затем передвижные экспозиции и электронные выставки для интерактивных столов в музеях Татарстана, а также специальные выставочные проекты совместно с Казанским суворовским военным училищем Министерства обороны России и кадетскими школами в Казани будут проходить до ноября 2025 года. Проект охватит города, села и деревни республики — помимо Казани с ним познакомятся в Болгаре, Чистополе, Билярске, Полянках, Березняках, Свияжске, Берсуте и так далее, а также в Санкт-Петербурге и Москве.

Туристический маршрут, связанный с историей казанской линии Лихачевых, стоило бы проложить, по мнению музейщиков, через Казань, Билярск, Болгар, Полянки, Чистополь, Свияжск и Санкт-Петербург. Кроме того, необходима реконструкция семейных захоронений Лихачевых в Казани, Свияжске и Полянках. Например, вице-адмирал Иван Федорович Лихачев умер в Париже в 1907 году и по завещанию был похоронен в монастыре Свияжска рядом с матерью, но могилы их не сохранились. Бюсты и мемориальные доски в память о Лихачевых, уверены музейщики, необходимо установить как в Казани (в том числе на улице Петербуржская), так и в Чистополе, Полянках и Санкт-Петербурге.

«Есть дом в Казани на улице Муштари, где жил Андрей Федорович Лихачев. Сейчас это жилой дом. Именно там находилась при жизни и его коллекция, мы нашли фотографию в этом доме с той самой коллекцией. Хотелось бы мемориализовать это здание. Места Лихачевых нужно усилить для туристов — например, сделать памятный знак и в Полянках. Благодаря отцу Евгению [Столбову] здесь сейчас воссоздается храм Покрова Пресвятой Богородицы, который был построен на деньги Лихачевых. Эту работу нужно обязательно завершить. В Казани места Лихачевых — это также гимназия №2, Казанский университет, где учились и затем занимались в археологическом сообществе Лихачевы. На Большой Красной есть дом племянника Андрея Федоровича Лихачева — Сергея Петровича… Через издания (альбомов, ранее неизданных рукописей и популяризирующих детских книг — прим. Т-и) и маленькие выставки хотим привлечь в наш проект и военные учреждения. Оказывается, их в Казани 12. В этих выставках легендарная история Лихачевых будет освещена начиная с Полянок, откуда в 13 лет выехал Лихачев», — анонсировала Розалия Нургалеева.

В предстоящих выставках, подчеркнула искусствовед Екатерина Ключевская, будет задействован не только хорошо известный и периодически выставляемый музеями материал, но и условно «невостребованный»: архивы, неопубликованные рукописи самого коллекционера Андрея Федоровича Лихачева.

«Да, ранее исследователи обращались, цитировали Лихачева в своих работах, но никогда эти материалы не публиковались полностью. Кроме того, в нашем проекте археология и нумизматика станут в один ряд с коллекциями живописи и предметами искусства из коллекции Лихачева. Впервые будут экспонированы фотографии, не публиковавшиеся ранее, — из Института истории РАН в Санкт-Петербурге», — отметила Ключевская.

Феномен Лихачевых — страсть к собирательству — опирался на то, что их родовое поместье в Полянках находилось «в устье» археологических памятников, недалеко от Болгара, подчеркнул археолог, доктор исторических наук Константин Руденко. В то же время, согласился он, собрание Андрея Федоровича Лихачева (а это более 20 тыс. предметов от каменного века до позднего средневековья) хорошо известно ученому миру, но не широкой публике, хотя сам он еще при жизни пытался популяризировать свою коллекцию.

«Собрание древностей Андрея Федоровича Лихачева было самым крупным в Казанской губернии. Ни один музей не пропускал в каталоге коллекцию Лихачевых. При это он не был профессиональным археологом, был собирателем и сам это признавал, но его коллекция была основой для исследований до середины ХХ века. В связи с этим публикация того, что не вышло при его жизни, — важная задача. К тому же с помощью этих трудов мы хотели бы показать и то, как продвигалась археология со времён Лихачева до сегодняшнего дня. Институт археологии публикует информацию, проводит новые исследования, но для широкой публики они если и доступны, то неинтересны. Это необходимо сделать доступным, чтобы люди пришли и удивились», — подчеркнул Руденко.

Проект «Лихачевы — уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству» Музею ИЗО РТ будут помогать реализовать 15 организаций-партнеров, в том числе Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей военно-морского флота, Национальный музей РТ, отдел рукописей и редких книг библиотеки Лобачевского при КФУ, Санкт-Петербургский Институт истории РАН и ряд других.