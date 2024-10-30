Туркменский художник Амансахатов подарил Музею ИЗО полотно «Парадоксы XXI века»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани открылась выставка живописи Бердигулы Амансахатова – члена Союза художников Туркмении, Московского отделения Союза художников России и главного художника нескольких театров Туркменистана. На вернисаж представлять необычные для столицы Татарстана работы художник приехал с сыном и внуками.

Выставка разместилась в галерее «Хазинэ» – подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». Масштабные симметрично-геометричные работы, изобилующие при этом множеством мельчайших растительных и абстрактных элементов, заняли четыре просторных зала анфилады на третьем этаже галереи. Большая часть картин, как сообщил сам художник, выставляется впервые.

«Это работы последних лет. В основном они навеяны поэзией суфиев. А вся поэзия суфиев о красоте человека, о красоте суфизма. Красота – это совершенство. Суфии, наверное, первыми провозгласили, что красота спасет мир. А позже уже это выражение разошлось по миру. Такая философия и подтолкнула меня к этой серии работ», – рассказал Бердигула Амансахатов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Посетители увидят, например, картины из серий «Ковровые сказки», «1001 ночь», «Вис и Рамин», «Лучезарный Восток», «Солнце каракумов», «Формула бесконечности», «Свет граната». Нередки в его творчестве комплексы работ – диптихи и триптихи. Так, диптих 2015 года «Солнце Каракумов» состоит из небольших частей, в отличие от других произведений. Примечателен тем, что изображение здесь вполне конкретное – верблюжьи головы на фоне восточной архитектуры и носилок с восточной красавицей. Художник создал дневной (в желтых оттенках) и ночной (в синих) варианты сюжета.

Одно из полотен, горизонтальную картину «Парадоксы XXI века», Бердигулы Амансахатов оставит в Казани в дар Музею ИЗО Татарстана. Написана она была в 2021 году, навеянная пандемией коронавируса. Можно рассмотреть части старинных зданий, колесницы, людей – будто коллаж всей мировой истории, в левом углу которого соседствует изображение маски Тутанхамона и Богородицы с Младенцем.

«Все эти работы – это стремление к божественному. И несмотря на симметрию части моих работ, я на самом деле всегда стремлюсь нарушить геометрию, выйти за границы. Не нравятся мне ровные параллельные линии. Наверное, поэтому в картинах много витиеватых, растительных элементов. И к тому же у меня ведь есть сад, в котором я каждый день вижу все это. Жена сажает, а я люблю смотреть», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Бердигула Амансахатов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Художник больше известен как декоратор театральной сцены. Выставки живописи не проводил уже много лет. Профессиональное образование получил в Московском институте имени Сурикова и со студенчества работал главным художником театра в Туркменабаде.

Гостями вернисажа стали первый заместитель культуры Татарстана Юлия Адгамова, Генеральный консул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев.

«Мне кажется, название этого проекта должно быть “Лик востока”. Впервые работы Бердигулы Амансахатова экспонируются у нас в музее, и есть возможность прочитать поэзию восточных поэтов, увидеть детали, перекликающиеся с декоративно-прикладным искусством, с музыкальным. Они складываются в потрясающую картину мира. Мы здесь наблюдаем пиршество восточного мира, земного Рая», – сказала, открывая выставку, директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Выставка «Начало – гармония – совершенство: философское миросозерцание» будет работать до 8 декабря.