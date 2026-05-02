Туркменистан подтвердил участие в КазаньФорум и других мероприятиях в Казани

Туркменистан готовится к участию в крупных международных мероприятиях в Казани, сообщает газета «Золотой век» со ссылкой на заседание Кабинета Министров, где выступил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов.

На 13-14 мая запланирован визит в Казань делегации Туркменистана во главе с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

Ежегодный Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» является одной из ключевых площадок для обсуждения экономического взаимодействия. Туркменская делегация примет участие в специализированных экспозициях и конференции «Сотрудничество России и исламского мира EXPO», «Международном рынке недвижимости», международной торговой ярмарке «Kazan Halal Market» и фестивале «День благопристойной моды».

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул особую значимость предстоящих в Казани мероприятий для расширения торгово-экономического сотрудничества Туркменистана и России. Он поручил обеспечить высокий уровень участия представителей страны во всех запланированных мероприятиях.