Туркменистан направит на обучение в Университет Иннополис около 60 айтишников

Туркменистан направит на повышение квалификации в Университет Иннополис около 60 специалистов IT-сферы. Об этом сообщил заместитель председателя агентства «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и связи при Кабинете Министров Туркменистана Нурмырат Реджебов на девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Работаем с Университетом Иннополис по повышению квалификации, обучению наших специалистов. В ближайшее время планируем направить на обучение специалистов, чтобы они повысили знания в области кибербезопаности, по внедрению “Электронного правительства”», – рассказал спикер.

Реджебов подчеркнул, что Туркменистан заинтересован в сотрудничестве с Татарстаном по кибербезопасности. По его мнению, необходимо также сотрудничество IT-парков Туркменистана и РТ для совместного развития инновационных технологий и обмена опытом по внедрению новейших технологий, включая искусственный интеллект. «Татарстан в IT-сфере добился больших успехов», – отметил зампредседателя агентства «Туркменарагатнашык».

Общая выручка IT-отрасли Татарстана ежегодно растет. И за прошлый год она составила 177 млрд рублей – это около 3,3% ВРП, добавил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«Все площадки IT-парков на 100% заполнены. Ожидается, что в этом году выручка резидентов составит 40 млрд рублей. Они продолжают работу на экспорт», – заявил он.

Габдрахманов попросил туркменских гостей изучить решения резидентов в области нефтегазовой отрасли и рассмотреть возможность создания совместного предприятия в технопарках и IТ-парках Туркменистана.