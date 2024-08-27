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Туркменистан направит на обучение в Университет Иннополис около 60 айтишников
Туркменистан направит на повышение квалификации в Университет Иннополис около 60 специалистов IT-сферы. Об этом сообщил заместитель председателя агентства «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и связи при Кабинете Министров Туркменистана Нурмырат Реджебов на девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
«Работаем с Университетом Иннополис по повышению квалификации, обучению наших специалистов. В ближайшее время планируем направить на обучение специалистов, чтобы они повысили знания в области кибербезопаности, по внедрению “Электронного правительства”», – рассказал спикер.
Реджебов подчеркнул, что Туркменистан заинтересован в сотрудничестве с Татарстаном по кибербезопасности. По его мнению, необходимо также сотрудничество IT-парков Туркменистана и РТ для совместного развития инновационных технологий и обмена опытом по внедрению новейших технологий, включая искусственный интеллект. «Татарстан в IT-сфере добился больших успехов», – отметил зампредседателя агентства «Туркменарагатнашык».
Общая выручка IT-отрасли Татарстана ежегодно растет. И за прошлый год она составила 177 млрд рублей – это около 3,3% ВРП, добавил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.
«Все площадки IT-парков на 100% заполнены. Ожидается, что в этом году выручка резидентов составит 40 млрд рублей. Они продолжают работу на экспорт», – заявил он.
Габдрахманов попросил туркменских гостей изучить решения резидентов в области нефтегазовой отрасли и рассмотреть возможность создания совместного предприятия в технопарках и IТ-парках Туркменистана.
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