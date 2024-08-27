Туркменистан готов поставлять Татарстану цемент и другие строительные материалы. Об этом заявил министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев на девятом заседании Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«В этом году запустили два цементных завода каждый мощностью 1 млн тонн продукции в год. Поэтому в этом вопросе потенциал огромный, можно его проработать», – рассказал Джораев.

Мощность всех цементных заводов Туркменистана составляет 5 млн тонн продукции в год. Они выпускают наиболее востребованные марки цемента по современной технологии.

По словам министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко, в Татарстане строится огромное количество объектов, и возникает дефицит цемента.

«В этом году даже привезли его из Ирана. Может быть, по нашим взаиморасчетам рассмотреть вопрос по цементу, сделать соглашение по привозу цемента, если не в этом году, то в следующем», – отметил он.

Директор региона Туркменистан АО «Внешнеторговая компания “КАМАЗ”» Марат Гарифуллин предложил туркменской стороне открыть в их государстве объект по производству техники.

«Можно рассмотреть варианты. То есть, это может быть, например, спецтехника. Вплоть до того, что можно будет собирать шасси», – подчеркнул он.

Предложение КамАЗа о создании производств в Туркменистане поддержал Сердар Джораев.

«Продукция КамАЗа на туркменском рынке представлена достаточно хорошо. Создание совместных предприятий в какой-то мере может решить вопрос с оплатой, расчетом», – сказал он.

Замгендиректора по внешней кооперации судостроительной корпорации «АК Барс» Александр Емелюшин подтвердил готовность компании участвовать в программе судостроения Туркменистана. Корпорацией с Зеленодольского завода имени А. М. Горького в Туркменистан уже поставлено два скоростных пассажирских судна проекта А 145.

«Они успешно эксплуатируются в акватории Каспийского моря. Все вопросы, связанные с эксплуатацией судов оперативно решаются», – заметил спикер.