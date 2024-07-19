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Turkish Airlines столкнулась с серьезными трудностями в работе из-за масштабного сбоя
Turkish Airlines столкнулась с серьезными трудностями в работе из-за масштабного технического сбоя. Пассажиры не могут забронировать билеты или зарегистрироваться на рейсы, так как и мобильное приложение, и официальный сайт авиаперевозчика оказались недоступны. Компания уведомила клиентов о возникших проблемах, однако пока не раскрыла их причины, сообщает РИА Новости.
Примечательно, что подобные неполадки затронули не только Turkish Airlines. Ранее в пятницу крупнейшие американские авиакомпании сообщили о масштабном сбое в своих системах, что привело к приостановке полетов.
Вскоре после этого информация о возможных задержках рейсов начала поступать из Европы. В частности, о технических проблемах заявили аэропорт Берлина и ряд испанских воздушных гаваней.
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