Turkish Airlines столкнулась с серьезными трудностями в работе из-за масштабного сбоя

Turkish Airlines столкнулась с серьезными трудностями в работе из-за масштабного технического сбоя. Пассажиры не могут забронировать билеты или зарегистрироваться на рейсы, так как и мобильное приложение, и официальный сайт авиаперевозчика оказались недоступны. Компания уведомила клиентов о возникших проблемах, однако пока не раскрыла их причины, сообщает РИА Новости.

Примечательно, что подобные неполадки затронули не только Turkish Airlines. Ранее в пятницу крупнейшие американские авиакомпании сообщили о масштабном сбое в своих системах, что привело к приостановке полетов.

Вскоре после этого информация о возможных задержках рейсов начала поступать из Европы. В частности, о технических проблемах заявили аэропорт Берлина и ряд испанских воздушных гаваней.