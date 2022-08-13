Турки вложили 300 млн рублей в строительство завода в Лаишевском районе РТ

Турецкий инвестор — производитель бытовых изделий из пластика на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе РТ – приступил к реализации проекта по созданию инновационного производства с использованием роботизированных систем. Об этом на сообщил на совещании в Кабмине РТ сообщил глава района Ильдус Зарипов. Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Идет строительство производственного корпуса на 8 тыс. квадратных метров и закуплено оборудование. На сегодняшний день инвестировано 300 млн рублей, создано 215 рабочих мест», — сообщил руководитель муниципалитета.

На производственной площадке в селе Бима предприятие «Атолл» приступило к строительству завода по изготовлению одноразовой посуды из соломы и древесных материалов с переработкой отходов в пеллеты для отопления. Приобретены материалы и металлоконструкции для монтажа производственных корпусов на сумму 100 млн рублей. Проект планируется реализовать в течении двух лет с объемом инвестиций более 200 млн рублей. Количество новых рабочих мест составит 40 человек.

«Реализация крупных инвестиционных проектов на территории района требует развития транспортной инфраструктуры. Строительство федеральной трассы М-12 даст мощный импульс развитию бизнеса. Это будет большим преимуществом при планировании логистики и окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие в целом нашего района», — подчеркнул Зарипов.