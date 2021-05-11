Туризм и кооперация: представители бизнеса РТ и Башкортостана обсудили совместные проекты

Татарстан и Башкортостан будут искать новые формы экономической кооперации для взаимовыгодного развития малого и среднего предпринимательства. Один из возможных проектов связан с совместным туризмом в Казань, Уфу и другие места в обеих республиках. Такие мнения прозвучали во время визита в Казань бизнес-миссии из Башкортостана.

Обсуждение темы прошло в стенах Торгово-промышленной палаты РТ. По словам постпреда Татарстана в Башкортостане Юсупа Якубова, Казань и Уфа являются городами с богатым культурным наследием — это может стать отличной основой для развития совместного туризма.

«У нас большой туристический потенциал. И в Казани, и в Уфе на сегодняшний день действует множество программ в сфере туризма. Нам нужно проработать вопрос, как наладить сотрудничество в этом направлении, чтобы казанские туристы посещали Уфу и наоборот. Всё это будет способствовать как росту экономики, так и укреплению теплых взаимоотношений между нашими народами», — заметил Юсуп Якубов.

Главная цель совместной работы в этом направлении — открыть доступ на рынок двух республик для местных предпринимателей, дополнил Якубова глава Ассоциации предпринимателей Башкортостана Рустем Фатхуллин.

«Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура, площадки для встреч и общения», — обратился Фатхуллин к присутствовавшим на встрече предпринимателям.

Он также подчеркнул, что наравне с диалогом бизнеса и власти необходимо выстраивать и общение между самими предпринимателями в формате b2b.

«Наша задача — сделать Татарстан и Башкортостан главными коллегами, друзьями в этой сфере. И туристический потенциал у нас действительно большой: есть и множество исторических мест, и красивая природа. Нужно проработать это направление, объединить наши усилия ради совместных проектов», — заключил Рустем Фатхуллин.