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Ру Тат
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11 мая 2021  15:06
Егор Никитин

Туризм и кооперация: представители бизнеса РТ и Башкортостана обсудили совместные проекты

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Татарстан и Башкортостан будут искать новые формы экономической кооперации для взаимовыгодного развития малого и среднего предпринимательства. Один из возможных проектов связан с совместным туризмом в Казань, Уфу и другие места в обеих республиках. Такие мнения прозвучали во время визита в Казань бизнес-миссии из Башкортостана. 

Обсуждение темы прошло в стенах Торгово-промышленной палаты РТ. По словам постпреда Татарстана в Башкортостане Юсупа Якубова, Казань и Уфа являются городами с богатым культурным наследием — это может стать отличной основой для развития совместного туризма. 

«У нас большой туристический потенциал. И в Казани, и в Уфе на сегодняшний день действует множество программ в сфере туризма. Нам нужно проработать вопрос, как наладить сотрудничество в этом направлении, чтобы казанские туристы посещали Уфу и наоборот. Всё это будет способствовать как росту экономики, так и укреплению теплых взаимоотношений между нашими народами», — заметил Юсуп Якубов. 

Главная цель совместной работы в этом направлении — открыть доступ на рынок двух республик для местных предпринимателей, дополнил Якубова глава Ассоциации предпринимателей Башкортостана Рустем Фатхуллин. 

«Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура, площадки для встреч и общения», — обратился Фатхуллин к присутствовавшим на встрече предпринимателям. 

Он также подчеркнул, что наравне с диалогом бизнеса и власти необходимо выстраивать и общение между самими предпринимателями в формате b2b. 

«Наша задача — сделать Татарстан и Башкортостан главными коллегами, друзьями в этой сфере. И туристический потенциал у нас действительно большой: есть и множество исторических мест, и красивая природа. Нужно проработать это направление, объединить наши усилия ради совместных проектов», — заключил Рустем Фатхуллин.

татарстан и башкортостан
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