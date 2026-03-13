Туризм, фитнес и культура растут быстрее всего: как меняется рынок услуг Татарстана
Рынок услуг Татарстана за год вырос на 9%
Жители Татарстана стали больше тратить на услуги – от туризма и фитнеса до культуры и ремонта техники. По итогам 2025 года рынок платных услуг в республике достиг 561,5 млрд рублей. Эксперты расходятся во мнении, что стоит за этими цифрами – реальный рост интереса или просто подорожавшие ценники.
Ускорение темпа роста рынка услуг
Рынок платных услуг Татарстана по итогам 2025 года показал уверенный рост. Согласно данным Татарстанстата, объем услуг, оказанных населению, достиг 561,5 млрд рублей. Это на 9% больше, чем в 2024 году. Для сравнения: годом ранее рост составлял всего 3,8%, так что ускорение очевидно.
Особенно активно услуги дорожали во втором полугодии. В третьем квартале рост к аналогичному периоду прошлого года составил 13%, в четвертом – 14%. Август, сентябрь и октябрь стали рекордными месяцами: плюс 15,5% к аналогичным периодам 2024-го.
Если смотреть, на что именно жители Татарстана тратили деньги, картина получается неоднородной. Больше всего в общем объеме традиционно занимают бытовые услуги (17,8%) и коммунальные (16,7%). Дальше идут транспортные (15%), медицинские (9,1%) и образование (9,1%).
Но главный интерес не в долях, а в темпах роста. Здесь лидеры совсем другие. Объем услуг учреждений культуры вырос за год в денежном выражении почти на 30%. Гостиницы прибавили 29,8%, туристические услуги – 21,5%, фитнес-центры и спортклубы – 22,9%.
Этот тренд наблюдается и на общероссийском рынке, однако здесь рост менее ярко выражен. Правда, федеральное ведомство четко указывает, что считали в сопоставимых ценах, то есть за вычетом инфляции. Так, по данным Росстата, объем платных услуг населению в 2025 году составил 19,9 трлн рублей – на 2,7% больше, чем в 2024 году. Татарстанстат такое примечание не делает.
В докладе Центробанка «Региональная экономика» отмечается, что во втором полугодии 2025 года рост потребления услуг в стране ускорился. Основные драйверы – транспорт, связь и ЖКУ, на которые приходится больше половины всего объема. На это в том числе повлиял рост тарифов.
В бытовых услугах, по данным ЦБ, основной вклад внесли ремонт жилья, транспортных средств, бытовой техники и электроники. Наибольший рост в Татарстане показали услуги по лизингу (+47,2%), сауны (+33,2%) и ремонт бытовых приборов (+22,4%).
«Это связано со стремлением населения продлить срок службы транспортных средств и оборудования, отложив покупку новых», – пояснил регулятор. То есть люди стали рациональнее: если нет денег на новое, чинят старое. При этом тренд на здоровый образ жизни поддерживает спрос на фитнес и индустрию красоты – это видно и по татарстанской статистике.
Исследование Альфа-Банка дополнило картину. Аналитики зафиксировали, что россияне все чаще тратят на впечатления и качество жизни – отсюда рост спроса на услуги туризма и фитнеса. Но при этом они стали внимательнее к ценам: сравнивают, ищут скидки, выбирают более бюджетные форматы. Как ни парадоксально, рациональный подход и стремление к качеству сегодня дополняют друг друга.
Что стоит за ростом?
Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов объяснил рост показателей по своему направлению двумя ключевыми факторами.
«Рост показателей в 2025 году обусловлен двумя факторами – увеличением туристического потока в Республику Татарстан и инфляционным ростом цен. Таким образом, динамика соответствует реальному приросту числа гостей по сравнению с 2024 годом. Для сохранения этой тенденции в 2026 году мы продолжаем активную маркетинговую кампанию и реализацию новых проектов в регионе», – выразил он свое мнение в разговоре с «Татар-информом».
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова также констатировала рост востребованности услуг в сфере культуры. Причем, по ее наблюдениям, это касается не только государственного бюджетного сектора, но и частных организаций.
«Я думаю, что этот рост произошел частично из-за того, что изменилась культура досуга. Много людей решают провести свой отпуск в Татарстане и тратят здесь деньги на культуру. К тому же появляются новые культурные объекты», – пояснила Аюпова агентству.
Она обратила внимание, что самый большой рост в культурной сфере дал Казанский цирк – там значительно увеличились внебюджетные доходы. Хорошие показатели и у театрально-зрелищных учреждений. При этом министр подчеркнула, что одновременно с ростом платных услуг расширяется и количество бесплатных предложений.
Говоря о перспективах, Аюпова предположила, что столь резкого роста в ближайшее время ждать не стоит. По ее мнению, структура потребительской корзины достигла оптимального соотношения.
«Наша задача – держать на том же уровне объем внебюджетных доходов и объем оплаченных услуг», – заявила министр.
Инфляция и постиндустриальный тренд
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предложил взглянуть на ситуацию более прагматично. По его мнению, главная причина роста – инфляция.
«У нас инфляция. Рынок-то в деньгах измеряется. Поэтому рост цен привел к таким показателям. Сектор платных услуг, если он большой, говорит о развитости экономики. В данном случае экономики Татарстана. Но здесь прежде всего инфляция», – заявил Разуваев.
Он пояснил, что высокая доля услуг в ВРП или ВВП считается признаком постиндустриальной экономики, когда люди много тратят на себя. Связь, интернет, развлечения – все это формирует структуру потребления развитых регионов.
Отвечая на вопрос о резком скачке объема оказанных услуг в сферах культуры и туризма, Разуваев выразил аналогичное коллегам мнение.
«Татарстан – один из туристических центров России, туда ездят отдыхать. Хорошо, что люди тратят деньги у себя. Раньше разъезжали за границу тратить, а сейчас тратят у себя», – отметил эксперт.
Прогноз на 2026 год Разуваев дал осторожный, напрямую привязав его к уровню инфляции.
«Я не знаю, что будет с инфляцией, и никто не знает. Наше правительство и ЦБ ждут инфляцию 5%. Не думаю, что произойдет особый рост зарплат. Поэтому рынок вырастет примерно на уровень инфляции», – спрогнозировал аналитик.
К слову, инфляция в секторе услуг по итогам 2025 года в Татарстане замедлилась всего лишь до 11,9%, после 12,34% в декабре 2024-го. Хотя в целом рост цен на товары и услуги в республике в декабре 2025-го составил 6,6% (после 9,7% годом ранее).