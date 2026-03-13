Туризм, фитнес и культура растут быстрее всего: как меняется рынок услуг Татарстана

Жители Татарстана стали больше тратить на услуги – от туризма и фитнеса до культуры и ремонта техники. По итогам 2025 года рынок платных услуг в республике достиг 561,5 млрд рублей. Эксперты расходятся во мнении, что стоит за этими цифрами – реальный рост интереса или просто подорожавшие ценники.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ускорение темпа роста рынка услуг

Рынок платных услуг Татарстана по итогам 2025 года показал уверенный рост. Согласно данным Татарстанстата, объем услуг, оказанных населению, достиг 561,5 млрд рублей. Это на 9% больше, чем в 2024 году. Для сравнения: годом ранее рост составлял всего 3,8%, так что ускорение очевидно.

Особенно активно услуги дорожали во втором полугодии. В третьем квартале рост к аналогичному периоду прошлого года составил 13%, в четвертом – 14%. Август, сентябрь и октябрь стали рекордными месяцами: плюс 15,5% к аналогичным периодам 2024-го.

Если смотреть, на что именно жители Татарстана тратили деньги, картина получается неоднородной. Больше всего в общем объеме традиционно занимают бытовые услуги (17,8%) и коммунальные (16,7%). Дальше идут транспортные (15%), медицинские (9,1%) и образование (9,1%).

Но главный интерес не в долях, а в темпах роста. Здесь лидеры совсем другие. Объем услуг учреждений культуры вырос за год в денежном выражении почти на 30%. Гостиницы прибавили 29,8%, туристические услуги – 21,5%, фитнес-центры и спортклубы – 22,9%.

В бытовых услугах, по данным ЦБ, основной вклад внесли ремонт жилья, транспортных средств, бытовой техники и электроники Фото: © «Татар-информ»

Этот тренд наблюдается и на общероссийском рынке, однако здесь рост менее ярко выражен. Правда, федеральное ведомство четко указывает, что считали в сопоставимых ценах, то есть за вычетом инфляции. Так, по данным Росстата, объем платных услуг населению в 2025 году составил 19,9 трлн рублей – на 2,7% больше, чем в 2024 году. Татарстанстат такое примечание не делает.

В докладе Центробанка «Региональная экономика» отмечается, что во втором полугодии 2025 года рост потребления услуг в стране ускорился. Основные драйверы – транспорт, связь и ЖКУ, на которые приходится больше половины всего объема. На это в том числе повлиял рост тарифов.

В бытовых услугах, по данным ЦБ, основной вклад внесли ремонт жилья, транспортных средств, бытовой техники и электроники. Наибольший рост в Татарстане показали услуги по лизингу (+47,2%), сауны (+33,2%) и ремонт бытовых приборов (+22,4%).

«Это связано со стремлением населения продлить срок службы транспортных средств и оборудования, отложив покупку новых», – пояснил регулятор. То есть люди стали рациональнее: если нет денег на новое, чинят старое. При этом тренд на здоровый образ жизни поддерживает спрос на фитнес и индустрию красоты – это видно и по татарстанской статистике.

Исследование Альфа-Банка дополнило картину. Аналитики зафиксировали, что россияне все чаще тратят на впечатления и качество жизни – отсюда рост спроса на услуги туризма и фитнеса. Но при этом они стали внимательнее к ценам: сравнивают, ищут скидки, выбирают более бюджетные форматы. Как ни парадоксально, рациональный подход и стремление к качеству сегодня дополняют друг друга.

Рост показателей в 2025 году обусловлен двумя факторами – увеличением туристического потока в Республику Татарстан и инфляционным ростом цен Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что стоит за ростом?

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов объяснил рост показателей по своему направлению двумя ключевыми факторами.

«Рост показателей в 2025 году обусловлен двумя факторами – увеличением туристического потока в Республику Татарстан и инфляционным ростом цен. Таким образом, динамика соответствует реальному приросту числа гостей по сравнению с 2024 годом. Для сохранения этой тенденции в 2026 году мы продолжаем активную маркетинговую кампанию и реализацию новых проектов в регионе», – выразил он свое мнение в разговоре с «Татар-информом».

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова также констатировала рост востребованности услуг в сфере культуры. Причем, по ее наблюдениям, это касается не только государственного бюджетного сектора, но и частных организаций.

«Я думаю, что этот рост произошел частично из-за того, что изменилась культура досуга. Много людей решают провести свой отпуск в Татарстане и тратят здесь деньги на культуру. К тому же появляются новые культурные объекты», – пояснила Аюпова агентству.

Самый большой рост в культурной сфере дал Казанский цирк – там значительно увеличились небюджетные доходы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она обратила внимание, что самый большой рост в культурной сфере дал Казанский цирк – там значительно увеличились внебюджетные доходы. Хорошие показатели и у театрально-зрелищных учреждений. При этом министр подчеркнула, что одновременно с ростом платных услуг расширяется и количество бесплатных предложений.

Говоря о перспективах, Аюпова предположила, что столь резкого роста в ближайшее время ждать не стоит. По ее мнению, структура потребительской корзины достигла оптимального соотношения.

«Наша задача – держать на том же уровне объем внебюджетных доходов и объем оплаченных услуг», – заявила министр.

«Татарстан – один из туристических центров России, туда ездят отдыхать. Хорошо, что люди тратят деньги у себя. Раньше разъезжали за границу тратить, а сейчас тратят у себя» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инфляция и постиндустриальный тренд

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предложил взглянуть на ситуацию более прагматично. По его мнению, главная причина роста – инфляция.

«У нас инфляция. Рынок-то в деньгах измеряется. Поэтому рост цен привел к таким показателям. Сектор платных услуг, если он большой, говорит о развитости экономики. В данном случае экономики Татарстана. Но здесь прежде всего инфляция», – заявил Разуваев.

Он пояснил, что высокая доля услуг в ВРП или ВВП считается признаком постиндустриальной экономики, когда люди много тратят на себя. Связь, интернет, развлечения – все это формирует структуру потребления развитых регионов.

Отвечая на вопрос о резком скачке объема оказанных услуг в сферах культуры и туризма, Разуваев выразил аналогичное коллегам мнение.

«Татарстан – один из туристических центров России, туда ездят отдыхать. Хорошо, что люди тратят деньги у себя. Раньше разъезжали за границу тратить, а сейчас тратят у себя», – отметил эксперт.

Прогноз на 2026 год Разуваев дал осторожный, напрямую привязав его к уровню инфляции.

«Я не знаю, что будет с инфляцией, и никто не знает. Наше правительство и ЦБ ждут инфляцию 5%. Не думаю, что произойдет особый рост зарплат. Поэтому рынок вырастет примерно на уровень инфляции», – спрогнозировал аналитик.

К слову, инфляция в секторе услуг по итогам 2025 года в Татарстане замедлилась всего лишь до 11,9%, после 12,34% в декабре 2024-го. Хотя в целом рост цен на товары и услуги в республике в декабре 2025-го составил 6,6% (после 9,7% годом ранее).