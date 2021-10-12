Туристы в РТ могут заселяться в отели и ходить на экскурсии без предъявления QR-кодов

Для заселения в отели Татарстана и похода на экскурсии не нужно предъявлять QR-код после вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы не ожидаем существенного спада туристического потока в связи с новыми антиковидными ограничительными мерами. Все гости республики могут заселяться в отели Татарстана, пользоваться всей инфраструктурой отеля, а это и кафе, рестораны, фитнес-центры, бассейны, без предъявления действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против Covid-19 или справок о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании», – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что также никаких новых ограничений не вводится на проведение экскурсий как индивидуальных, так и групповых. В обычном режиме продолжат работать музеи и туристические центры. Также справки не понадобятся для посещения театров, кинотеатров, цирков, концертных залов и спортивных мероприятий при заполняемости зала не более 50%.

Кроме того, для несовершеннолетних справки тоже не нужны, заключил Иванов.