Туристы смогут слышать Казанский Кремль: музей-заповедник сопроводят звуковые инсталляции

С 26 августа Казанский Кремль можно будет не только рассмотреть, прогуливаясь по его территории, но и буквально услышать. В музее-заповеднике начнут работать пять звуковых инсталляций, благодаря которым все желающие смогут бесплатно узнать историю казанской крепости и ее отдельных сооружений.

«Около каждой инсталляции будет размещен свой QR-код. Текст можно будет услышать при переходе по ссылке QR-кода, то есть со своего смартфона. Так что лучше взять с собой наушники — для более полного погружения», —объяснили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского Кремля.

Инсталляции будут работать круглый год. Создала проект «Звуки Кремля» студия Formate совместно с художницами Катериной Конюховой, Настей Мороз и другими локальными мастерами.

В Спасской башне разместится инсталляция «Часовой портал». Главным ее объектом станут, конечно же, часы, которые вернулись на отреставрированный объект также обновлёнными.

Следующая инсталляция встретит гостей музея-заповедника в арке стены Казанского Кремля. Называется она «Живая гора» и рассказывает о мифическом змее Зиланте, помещенном на герб Казани.

Инсталляция «Торговые берега» будет работать в каморе крепостной стены во дворе Присутственных мест. Расскажет она о всевозможных торговых путях через Казань.

За Благовещенским собором можно будет услышать инсталляцию «Ветреный перезвон». Гости Казанского Кремля услышат здесь о старинной чешской монете, находка которой позволила установить возраст Казани как 1000-летнего города.

На смотровой площадке за Благовещенским собором будет доступна последняя из инсталляций — «Спектакль нашего времени». Она познакомит с проектом конструкторского бюро «Прометей» — пионера мультимедийного искусства, созданного в 1960-е годы.