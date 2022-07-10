Туристы смогут изучить достопримечательности вокруг Байкала онлайн

В России создана интерактивная карта достопримечательностей вокруг озера Байкал, об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Теперь туристы и все заинтересованные смогут онлайн осмотреть природные объекты Байкало-Ленского заказника, Красного Яра и Тофаларского, а также Прибайкальского нацпарка.

На данный момент ресурс содержит текстовые, фото- и видеоматериалы, производится съемка сферических панорам. По словам специалиста отдела развития познавательного туризма «Заповедного Прибайкалья» Сергея Крюкова, планируется также добавить в интерактивную карту краткие паспорта туристских маршрутов, описания и характеристики объектов инфраструктуры.