Туристы, привившиеся «Спутником V», смогут въезжать на Пхукет без карантина

Власти Таиланда с 1 сентября разрешат туристам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V» въезжать на остров Пхукет и в другие туристические зоны, входящие в программы «Пхукетская песочница» и «7+7», без 14-дневного карантина, заявил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российская вакцина „Спутник V“ занесена в список вакцин программ „Пхукетская песочница“ и „7+7“, новый вариант списка действителен с 1 сентября», — рассказал Соснов.

Дипломат отметил, что туристам из России, как и прежде, будет необходимо получить в посольстве Таиланда в Москве сертификат на разрешение въезда в Таиланд, но на Пхукет вакцининованные граждане смогут заезжать без карантина, но с соблюдением всех антиковидных мер.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации от коронавируса и отмечал безопасность и эффективность российских вакцин. В эфире прямой линии-2021 он заявил о том, что привился препаратом «Спутник V», о чем сообщал «Татар-информ».

