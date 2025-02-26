Туристы из Татарстана собираются на майских отдохнуть в Египте, Эмиратах и ЮВА

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Наблюдается высокий спрос на бронирование туров на майские праздники из Казани, он значительно увеличился по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала менеджер туров Алина Гумерова, сообщает телеканал «Татарстан 24».

«На весну из Казани очень пользуются спросом Эмираты, Египет, а также Азия: Таиланд, Шри-Ланка, Индия. [При вылете] из Москвы можно добавить Мальдивы, Кубу, Катар, Вьетнам и остров Хайнань в Китае. По российским направлениям часто бронируют Сочи, Питер, Дагестан, Калининград и Кавказские минеральные воды», – отметила специалист.

Стоимость поездок на майские при этом изменилась разнонаправленно. Средняя сумма, которую туристы тратят на отдых в Турции, увеличилась на 12,6% – до 178 тыс. рублей. Поездки по России выросли в цене еще заметнее – на 21,8%, до 99,2 тыс. рублей в среднем.

Однако средний чек на путешествия в Египет снизился на 9,4%, до 230,1 тыс. рублей. Немного подешевел и отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, где туристы в среднем тратят 266 тыс. рублей.

Гумерова отдельно остановилась на стоимости туров из Казани на начало марта. Отдохнуть в ОАЭ можно от 85 тыс. рублей на двоих на неделю с завтраками, в Египте по системе «всё включено» – от 93 тыс. рублей на двоих на неделю, в Таиланде – от 191 тыс. рублей на двоих с завтраками за десять дней. Поездка в Гоа (Индия) на десять дней обойдется в 143 тыс. рублей на двоих, а на Шри-Ланку – в 172 тыс. рублей на двоих.

Что же касается внутренних направлений, то стоимость тура в Сочи для двоих отдыхающих из Казани начинается от 30 тыс. рублей, а тура на «уикенд» в Дагестан или Санкт-Петербург – от 20 тыс. рублей.

«Ближе к дате может просто не остаться мест. Также цены становятся значительно дороже. Поэтому многие заботятся о путевках на майские уже сейчас. Большая часть путевок уже раскуплена, но места еще есть», – предупредила вместе с тем Гумерова.