Туристы из Филиппин «по ошибке» оказались в Тетюшском районе – видео

Сегодня в село Монастырское Тетюшского района Татарстана приехали туристы с Филиппин. Сначала они побывали в Казани, затем нашли в интернете населенный пункт Монастырское и на такси приехали в Тетюшский район, решив, что в Монастырском расположен монастырь.

Однако узнав, что это не так, гости не расстроились. Их радушно встретили глава Монастырского сельского поселения Андрей Васин и местные жители.

Впрочем, возникла проблема: русского языка филиппинцы не знают, а среди тех, кто встретил их в Монастырском, владеющих английским языком не оказалось.

На помощь пришла преподаватель английского языка Тетюшской средней школы №1 Марина Микушева, вместе с журналистами местной газеты она приехала в Монастырское.

Выяснилось, что молодые люди – друзья. Их интересуют обычаи народов, проживающих в Татарстане. Именно с целью знакомства с традициями и обычаями они и приехали в Тетюшский район.

В Монастырском они побывали в гостях у семьи Тимариных-Мамшовых, где примерили русские национальные костюмы.

В Тетюшах туристы познакомились с Музеем истории Тетюшского края.