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Общество 7 марта 2025 16:51

Туристы из Екатеринбурга поделились с Миннихановым своими впечатлениями о Казани и спели

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Туристы из Екатеринбурга поделились с Миннихановым своими впечатлениями о Казани и спели
Фото: © скрин видео

Группа туристов из Екатеринбурга рассказали Раису РТ Рустаму Минниханову, что восхищены Казанью. Руководителя республики студенты Свердловского мужского хорового колледжа встретили на площади перед Губернским дворцом, сообщила руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.

Минниханов, увидев гостей, сразу пошел с ними знакомиться.

«Как вам Казань?» – спросил он туристов.

«Замечательно! Очень красиво!» – поделились впечатлениями студенты.

«Приезжайте сюда!» – с улыбкой ответил Минниханов.

Он отметил, что Екатеринбург тоже классный город, мощный, промышленный.

Также туристы спели Минниханову песню.

#Рустам Минниханов #туристы #Казань
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