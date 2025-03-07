Туристы из Екатеринбурга поделились с Миннихановым своими впечатлениями о Казани и спели
Группа туристов из Екатеринбурга рассказали Раису РТ Рустаму Минниханову, что восхищены Казанью. Руководителя республики студенты Свердловского мужского хорового колледжа встретили на площади перед Губернским дворцом, сообщила руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова.
Минниханов, увидев гостей, сразу пошел с ними знакомиться.
«Как вам Казань?» – спросил он туристов.
«Замечательно! Очень красиво!» – поделились впечатлениями студенты.
«Приезжайте сюда!» – с улыбкой ответил Минниханов.
Он отметил, что Екатеринбург тоже классный город, мощный, промышленный.
Также туристы спели Минниханову песню.