Путешественники из 50 городов России приехали в Елабугу на фестиваль автотуризма

В течение нескольких дней в Елабуге будет проходить фестиваль автотуризма «VANLIFEFEST Симфония». Сегодня на живописном берегу реки Тойма был разбит лагерь, где расположились участники мероприятия, и состоялась церемония открытия праздника.

Для участия в фестивале этого года заявились более 250 человек — это путешественники из 50 городов России и даже из столицы Казахстана. Самому младшему автотуристу — 2 года, а старшему — 71 год. Сегодня гости познакомились друг с другом и узнали расписание фестивальных мероприятий.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

По словам организаторов, идея мероприятия состоит в том, чтобы собрать в одном месте тех, кому будет интересна тема автопутешествий и все, что с этим связано.

«Место проведения мы стараемся выбрать таким образом, чтобы оно было, как говорится, в пешей доступности от района, богатого содержанием туристических объектов. Как правило, это место имеет объекты историко-архитектурной, художественной и культурно-познавательной направленности, тесно связанные с историей края, историей страны», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» исполнительный директор фестиваля «VANLIFE FEST Симфония» Андрей Горностаев.

По его словам, участников ожидают богатая экскурсионная программа, познавательная игра-квест с награждением победителей.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Кроме того, в этом году мы готовим небольшой сюрприз — в составе экскурсионной программы будет предложен объект промышленного туризма. Это градообразующее предприятие, гордость Татарстана и России, известное своей продукцией по всему миру. Так что после посещения нашего мероприятия повышение культурного уровня и широты кругозора участников гарантируется», — уверен собеседник агентства.

Для участников, в первую очередь, это долгожданная встреча с друзьями, коллегами, единомышленниками: угощения, «блюдо дня», которое готовится совместно, караван-кафе с самоваром, фотозона с «каравашкой» для памятного фото семьей или компанией и, конечно, вечерний костер с душевными песнями, конкурсы и викторины с призами, концерт от караванеров и праздничный фейерверк.

Для детей, путешествующих со своими родителями, подготовлена отдельная площадка: территория разнообразных подвижных игр и шатер для творчества и развития.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

В эти дни прозвучат рассказы автопутешественников о поездках, презентации новых маршрутов, представление своих домов на колесах и живое дружеское общение между участниками и гостями фестиваля.

«Радует, что фестиваль автотуризма будет проходить одновременно с Международным музыкальным фестивалем формата open air „Летние вечера в Елабуге“. Каждый вечер в дни проведения фестиваля в нескольких десятках метров от нашей площадки будет проходить яркое музыкальное событие года! Только представьте: летний вечер, закат, сцена, оркестр, дирижер во фраке, классическая музыка для души! И вы — участник этого волшебства! Впечатлений будет огромное множество, я уверен», — подытоживает Андрей Горностаев.