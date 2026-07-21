«Туристский код» Свияжска: как изменится остров-град после реализации проекта

Единая система навигации, обновленные входные группы, новые зоны отдыха и современная инфраструктура появятся в Свияжске благодаря проекту «Туристский код», к реализации которого уже приступили на острове. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.





В Свияжске проект направлен на создание более удобных условий для туристов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект должен сделать остров более удобным для туристов и сформировать единый визуальный стиль, гармонирующий с исторической архитектурой.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Проект реализуют Госкомитет Татарстана по туризму и Институт развития городов РТ при участии Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и администрации Зеленодольского района.

Одним из основных направлений станет создание единой системы навигации и информирования на всей территории острова. Она будет выполнена в едином стиле с использованием цветового кодирования и общего шрифта. Система объединит информационные и афишные стенды, указатели, адресные таблички с подсветкой и обновленные режимные таблички.

Для музейных объектов разработают индивидуальные вывески, которые будут учитывать архитектурные особенности зданий и станут частью городской среды. Решения адаптируют как для построек XIX века, так и для современных объектов.

Новый архитектурный облик, предусмотренный проектом «Туристский код», станет продолжением благоустройства верхнего берега набережной Свияги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Информацию разместят на русском, татарском и английском языках, а также продублируют шрифтом Брайля.

Проект также предусматривает точечное обновление инфраструктуры. На острове установят новые скамейки и урны, оборудуют площадки для сбора твердых бытовых отходов и обновят санитарные узлы.

Изменения затронут и входные группы. Со стороны причала реконструируют входную зону: существующий павильон переоборудуют для более удобного распределения потоков туристов и местных жителей, прибывающих водным транспортом. Здесь также появятся новые навигационные элементы и зоны отдыха со скамейками.

Со стороны парковки обновят входную территорию, отремонтируют лестницу, оборудуют на ней зоны отдыха, установят освещение и систему навигационных табличек, которые помогут посетителям планировать маршруты по острову.

Новый архитектурный облик, предусмотренный проектом «Туристский код», станет продолжением благоустройства верхнего берега набережной Свияги и сохранит единый стиль общественного пространства.

Одна из ключевых задач национального проекта «Туризм и гостеприимство» заключается в том, чтобы помочь городам и историческим поселениям раскрыть свой туристический потенциал и обеспечить гостям комфортный сервис.

В Свияжске проект направлен на создание более удобных условий для туристов, число которых ежегодно растет, а также на объединение основных достопримечательностей удобными пешеходными маршрутами и более равномерное распределение потока посетителей, чтобы снизить нагрузку на историческую среду.

Ранее проект «Туристский код» уже реализовали на территории Болгарского музея-заповедника. Там благоустроили входную зону и полностью обновили систему навигации. На территории установили 36 новых объектов – от крупных стендов-карт у входа, в том числе со шрифтом Брайля, до компактных указателей, помогающих туристам ориентироваться и находить основные памятники.