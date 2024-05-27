Туристов позабавить и кадровый голод утолить: зачем Татарстану стратегия промтуризма

Промтуризм может стать рабочим инструментом привлечения новых кадров из числа студентов и школьников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Промтуризм – рабочий инструмент привлечения новых кадров

В Татарстане разрабатывают Стратегию развития промышленного туризма. Ношу взял на себя отраслевой комитет Промкластера РТ «Внешнеэкономическая деятельность, межрегиональное сотрудничество. Логистика» (ВЭД).

Промышленный туризм может стать не только развлечением для туристов, но и рабочим инструментом привлечения новых кадров, например из числа студентов и школьников.

Чтобы разработать стратегию, в прошлом году представители ВЭД провели более 50 интервью с предпринимателями и представителями туристической деятельности.

В итоге была создана рабочая карта с задачами для формирования стратегии.

«Это были полноценные маркетинговые исследования. По классической академической системе мы начали с маркетинговой разведки, направленной на поиск проблемы, после приступили к количественным и качественным исследованиям. Ни много ни мало это заняло у нас два месяца, собрали не просто список, а целый сборник проблем, самая главная из них – это, конечно, кадровый голод на производствах», – рассказала руководитель комитета ВЭД Ольга Айдуганова «Татар-информу».

Наибольший спрос на кадры в Татарстане складывается в промышленности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Только 25% будущих выпускников хотят связать свою профессию с промышленностью

Наибольший спрос на кадры в Татарстане в последние годы складывается в промышленности. По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в середине мая в республике были свободны 51,8 тыс. вакансий, из них на заводах – 13,4 тыс., или 25,9% от общего количества.

Для сравнения: в пятерку самых востребованных также вошли сферы здравоохранения, образования, науки, культуры и государственной службы – 5,6 тыс. рабочих мест, или 10,8% от всех вакансий, строительства и ЖКХ – 4,7 тыс., или 9%, продаж и бытового обслуживания, услуг населению – 3,9 тыс. (7,5%). И дефицит только усугубляется.

Согласно опросу, среди школьников в разных городах республики, только 25% будущих выпускников хотят связать свою профессию с промышленной сферой. Стратегия в том числе нацелена на то, чтобы познакомить подростков с рабочими профессиями, заинтересовать и напрямую повлиять на то, чтобы этот показатель вырос.

«Для нас это не просто документ, а целый проект, который мы готовим уже на протяжении почти года. Это такой свод исследований проблем, которые тревожат наши промышленные предприятия, опыт их решения, как наш республиканский, так и других регионов, поэтапные шаги развития, ну и комплекс мер поддержки, которые дадут если не толчок, то надежную опору для развития», – отметила Ольга Айдуганова.

На КАМАЗе можно наблюдать за сборкой машин, посидеть в кабине Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Туристы могут посмотреть, как добывается нефть и сделать валенки

Развивать промтуризм в Татарстане пытаются уже не первый год, и можно говорить даже о некоторых успехах в этом направлении.

«Татнефть» в своем обучающем центре в Альметьевске предлагает вживую увидеть весь процесс добычи нефти и вышки, которые ее выкачивают.

На КАМАЗе можно наблюдать за сборкой одноименных машин, посидеть в кабине и побывать в музее команды «КАМАЗ-мастер».

Кукморский валяльно-войлочный комбинат показывает, как создаются валенки с нуля.

Сейчас же задача – связать разрозненные проекты в единую концепцию.

Сергей Иванов отметил, что внятного туристического предложения в Закамье на данный момент практически нет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На юго-восточном направлении создадут комбинированный туристический продукт

В разработке стратегии будет учтен опыт развитых в этом плане регионов – Урала, Алтая, Москвы и Московской области. Однако в первую очередь будут ориентироваться на внутренние запросы Татарстана и его уникальные места. В частности, речь идет о развитии Закамья, где расположены крупные нефтехимические, машиностроительные и другие предприятия.

Стратегия свяжет не только промышленность и туризм в классическом понимании, но также образование и профориентацию, вопросы развития малых городов и деловых связей.

«Мы пришли к очень интересному направлению, а именно – созданию комбинированного туристического продукта на юго-восточном направлении Татарстана. Конкретно – это тур по предприятиям, но совмещенный с культурным и событийным туризмом по городам Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск. Об этих городах кто-то слышал, но мало кто знает, насколько много в них уникальных и интересных мест», – подчеркнула Айдуганова.

Намерение подтвердил и глава госкомитета по туризму Сергея Иванов на одной из городских дискуссий. Однако внятного туристического предложения в Закамье, по его мнению, на данный момент практически нет.

Кроме того, «логистическое плечо – 4 часа – убивает любой интерес» как у обычных, так и у промышленных туристов. Поэтому закамским городам Татарстана предстоит плотно поработать для того, чтобы запустить промтуризм на поток.

В разработке Стратегии промышленного туризма в РТ участвуют 50 компаний Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В стратегию должно войти до 100 предприятий

На данный момент в разработке Стратегии промышленного туризма в РТ участвуют 50 компаний. Но главная цель ее авторов – увеличить их число минимум в два раза. Упор будет сделан в целом на всю промышленность, но больше внимания планируют уделить малым и средним предприятиям, ведь у большинства гигантов подобные инструменты уже внедрены и активно используются.

«Для каждого предприятия акценты индивидуальны. Все зависит не только от специфики производств, но и от компетенции самих компаний – способности принимать такие промышленные экскурсии. Ведь промышленный туризм, говоря языком коммерции, – это полноценный инструмент продаж. Чем ярче, эмоциональнее, интереснее компании используют данный инструмент, тем эффективнее он будет работать. Как они могут строить «воронки» завлечения и заземления аудитории», – прокомментировала «Татар-информу» Айдуганова.

По ее мнению, на начальном этапе важно внедрить основные инструменты и научить компании ими пользоваться. На защиту и реализацию Стратегии промышленного туризма в РТ будет направлен весь 2024 год.

Фото на анонсе: пресс-служба Казанского вертолетного завода