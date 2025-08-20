Туристку из Калининграда арестовали за пьяную драку в казанском порту

Фото: Транспортная полиция ПФО

На теплоходе в Казани компания из двух пар вела себя очень шумно. Одна из отдыхающих сделала им замечание.

После того как судно пришло в порт, ссора продолжилась на причале. Одна из приезжих женщин ударила сделавшую замечание туристку по голове стеклянной бутылкой и убежала.

Полиция быстро нашла нападавшую. Ею оказалась 35-летняя жительница Калининграда, у которой уже есть судимости. Она признала свою вину.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Туристку арестовали, теперь ей может грозить до 7 лет лишения свободы.