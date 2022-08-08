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Происшествия
8 августа 2022  19:21
Павел Климчак

Туристка из Казани потерялась на горе в Крыму, ей помогли спасатели

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В минувшую субботу, 6 августа, поздно вечером в Крыму две девушки-туристки гуляли по горе Аю-Даг. В какой-то момент они сбились с тропы и потерялись.

 

Фото: МЧС республики Крым 

На место выехали спасатели. Они созвонились с потерявшимися туристками, поняли их примерное местонахождение и отправились на поиски. Спустя час спасатели нашли девушек в труднопроходимом, осыпном участке. Выяснилось, что в какой-то момент они свернули на так называемую «ложную тропу» и потеряли ориентиры.

 

Фото: МЧС республики Крым 

Одна из туристок оказалась из Казани, другая – из Ярославля. Их доставили в безопасное место, после чего провели с ними профилактическую беседу. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС республики Крым.

#Крым
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