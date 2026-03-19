Туристическую инфраструктуру вдоль трассы М12 «Восток» планируют развивать в Татарстане

Татарстан делает ставку на автотуризм: вдоль федеральной трассы М12 «Восток» планируется создать сеть кемпингов, визит-центров, зон отдыха и точек питания. Соответствующий документ Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.





В рамках программы бизнес сможет получить субсидии на строительство кемпингов, пунктов питания, модульных санузлов, прачечных, душевых и комнат матери и ребенка. Предусмотрено также создание точек телемедицины, площадок для активного отдыха, детских и спортивных комплексов, модульных бань, зиплайнов, веревочных парков и навесов для автомобилей.

Отдельное внимание уделено информированию туристов: планируется установка навигационных указателей, брендированных элементов маршрута, визит-центров и точек продажи региональных сувениров. При этом сами товары за счет субсидий приобретать нельзя – регион компенсирует только расходы на создание инфраструктуры для их реализации. Доставка и монтаж оборудования также не субсидируются.

Программа предусматривает создание доступной среды для людей с инвалидностью: пандусы, подъемники, адаптацию объектов для слабовидящих и слабослышащих. Объекты могут размещаться как в многофункциональных зонах дорожного сервиса, так и на площадках отдыха вдоль трассы – в радиусе не более 5 км от федеральной дороги.

Направление вдоль М12 – лишь часть более широких изменений в системе туристических субсидий Татарстана. Одновременно расширяется перечень расходов, которые можно покрыть субсидией в рамках других направлений: в него включены санитарные модули, мобильные туристско-информационные пункты, оборудование для вейкбординга и модульные конструкции для проката и проведения мероприятий.

Получить субсидию станет сложнее. Заявка теперь фактически равна бизнес-плану: потребуются три коммерческих предложения с фотографиями и ссылками на поставщиков, концепция проекта с визуализацией, документы на земельный участок и прогноз туристического потока. Приоритет при отборе получат уже работающие объекты с собственными вложениями и действующей инфраструктурой.

Контроль за расходованием средств также ужесточается: для юридических лиц вводится казначейское сопровождение субсидий. За нарушение условий предусмотрены возврат всей суммы, пени и штрафы.

За два года с момента запуска движения от Москвы до Казани зафиксировано более 52 млн проездов по М12, сообщала пресс-служба Правительства РФ. Загрузка гостиничных номеров в регионах вдоль М12, включая Татарстан, выросла от 30 до 100%. Трасса уже продлена до Екатеринбурга и входит в транспортный маршрут «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока.