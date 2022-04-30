Туристический топ Татарстана: 10 неочевидных локаций для посещения на майские праздники

Если вы мучаетесь выбором, куда же поехать в нашей Необъятной, то перестаньте уже мучиться и обратите внимание в сторону Татарстана. Здесь есть и уникальные достопримечательности, и красивые природные пейзажи, и, разумеется, самобытная культура, которую жители Татарстана берегут с особой любовью.

А редакция «Татар-информа» с удовольствием подскажет вам 10 необычных мест для посещения туристу.

Поселок Семрук



Поселок Семрук буквально сошел с книжных страниц: его построили в 2018 году для съемок сериала по роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». По окончании процесса декорации решили не разбирать, и Семрук стал местной достопримечательностью.

Поселок Семрук буквально сошел с книжных страниц: его построили в 2018 году для съемок сериала по роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Деревянные дома поселка стоят на берегу Камы, которая в фильме играла роль Ангары.

Домики аккуратные, желтого цвета. Вход в поселок украшает вывеска с красной звездой, а на стенах сооружений можно найти агитационные плакаты и таблички.

Особенно интересно здесь будет тем, кто смотрел кино или читал книгу.

Цена билета: 110 рублей.

Адрес: г. Лаишево, ул. Лесная. Координаты GPS: 55.595439, 49.330137.

Акташский провал



Озеро с голубой водой образовалось в середине прошлого века и продолжает расти. Купаться здесь нельзя. Ехать сюда стоит ради красивых фотографий.

Озеро с голубой водой образовалось в середине прошлого века и продолжает расти Фото: wikipedia.org, Valer Xenus, CC BY-SA 4.0

Провал имеет довольно крутые склоны, которые местами выглядят как обрывы. Поэтому при посещении этого места необходимо быть предельно осторожным.

Адрес: село Калейкино, около 250 км от Казани.

Гора Чатыр-Тау



Самая высокая точка Татарстана. Наиболее живописным вид с горы будет на закате и на рассвете. На поездку лучше уделить весь день (если только вы не живете поблизости) или планировать ночевку прямо у горы. Так вы сможете увидеть закат и встретить рассвет.

Гора Чатыр-Тау — самая высокая точка Татарстана. Наиболее живописным вид с горы будет на закате и на рассвете Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вокруг горы ходят немало сказок и легенд. Некоторые даже говорят о приливе энергии после ее посещения. На склонах растут редкие деревья из Красной книги, а у подножия живет самая большая колония сурков в Татарстане.

Адрес: координаты — 54.894597, 53.191689.

Природный парк «Долгая поляна»



Включает в себя одноименную деревню, родовую усадьбу Молоствовых, березовую и липовую аллеи, широколиственный лес и разнообразные экзотические кустарники и деревья, завезенные графом Молоствовым в начале XX века.

Усадьба Молоствовых, центральный архитектурный объект заказника Фото: wikipedia.org, Eljah, CC BY-SA 3.0

Господский дом Молоствовых построен в XVIII веке, располагается на берегу Волги. Построена усадьба в готическом стиле, со смотровой башенкой и балконами. До революции тут был фруктовый сад с террасами, которые спускались к реке, три пруда с форелью и пристань.

Многие растения парка занесены в Красную книгу.

Туристы отмечают, что находится в этом месте спокойно, улучшается самочувствие и настроение.

Адрес: координаты — 55°03′17″ с. ш. 48°56′11″ в. д., Тетюшский район.

Мемориальный дом-музей И. И. Шишкина



Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Васильевичем Шишкиным в 1835 году, в нем прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина.

Вы увидите быт семьи Шишкиных и картины художника. Добротная дубовая мебель, знаменитый фарфор Гарднера и Кузнецова, множество музыкальных инструментов, канделябры и люстры из бронзы. Все это дает понять, как жили купцы Шишкины. А в залах графики и живописи выставлены подлинные офорты и картины Ивана Шишкина.

Цена билета: 400 рублей.

Адрес: ул. Гассара, д. 9, Елабуга.

Музей под открытым небом «Татар Авылы»



Воссозданная татарская средневековая деревня с полностью сохраненным бытом и традициями. Территория музея поделена на гончарные, кузнечные и ткацкие подворья с мастерскими, есть баня по-черному и настоящая муфельная печь для обжига.

«Татар Авылы» – воссозданная татарская средневековая деревня с полностью сохраненным бытом и традициями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Можно увидеть, как жили крестьяне и чем отличался дом ремесленника от дома купца.

Детям понравится зоопарк, где живут страусы, павлины, лошади, ослы и другие животные.

Тут постоянно проводят мероприятия: День плуга, ярмарки изделий мастеров, игры и праздники для детей.

Гордость музея — деревянная мельница, которую построили местные женщины в годы войны. На нее можно подняться и увидеть сверху, как устроен этот сложный механизм.

Цена билета: для взрослых — 200 рублей, для детей — 100 рублей.

Адрес: Полевая ул., 52, Исаково.

Юрьевская пещера



Если хотите почувствовать себя спелеологами, добро пожаловать в Юрьевскую пещеру. Подземное пространство этой пещеры Татарстана признано самым протяженным во всем Среднем Поволжье России. Это единственная достопримечательность такого рода, доступная для свободного посещения туристами.

В самом начале два зала — зал Бабуинов, а также Серебряный. Стены у последнего зала отливают серебристым цветом, что смотрится очень эффектно.

Подземное пространство Юрьевской пещеры Татарстана признано самым протяженным во всем Среднем Поволжье России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если вы хотите идти дальше, без специального снаряжения и навыков не обойтись. Придется пролезать через узкие лазы, а в некоторых местах лечь на живот и ползти.

Советуем взять экскурсию с гидом для безопасности.

Адрес: координаты: 55°13'57″N; 49°14'2″E. Расположена в Камско-Устьинском районе к юго-востоку от населенного пункта Тенишево, в Богородских горах.

Паровая мельница в Печищах



Паровая мельница торгового дома «Иван Оконишников и сыновья» была построена в 1895 году.

Мельница представляет пример переселенческой архитектуры немецких колонистов XIX века. В 1870-х годах в Саратовском Поволжье немецкие колонисты начинают строить на побережьях многоэтажные паровые мельницы. Другие предприниматели повторили за ними, и таким образом в Печищах появилось не характерное по архитектуре для Татарстана здание.

Паровая мельница торгового дома «Иван Оконишников и сыновья» была построена в 1895 году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Постарайтесь уговорить охрану пустить вас внутрь на экскурсию, а если не повезет — внимательно изучите ближайшую территорию.

Адрес: ул. Калинина, 5, Печищи.

Озеро Кара-Куль



Согласно легендам, Кара-Куль раньше было в другом месте. Поговаривают, что озеро располагалось около леса Ялтыра, на другом берегу реки Шошмы. Однако доподлинно это неизвестно.

С 15 января 1978 года Кара-Куль является памятником природы.

Согласно легендам, Кара-Куль раньше было в другом месте. Поговаривают, что озеро располагалось около леса Ялтыра, на другом берегу реки Шошмы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Водоем, окруженный лесом, настоящий рай для рыбаков. С берега ловят сазана, а с лодки щуку, судака и леща. Рядом можно поставить палатку и отдыхать в тени деревьев.

Адрес: координаты — 56°22′22″ с. ш. 50°10′45″ в. д., в восточной части Шубанского сельского поселения Балтасинского района Татарстана.

Татарская АЭС



Необязательно ехать в Чернобыль, чтобы посмотреть на заброшенную атомную электростанцию и почувствовать себя сталкером.

Да и в отличие от ЧАЭС гулять рядом с реакторным корпусом в Татарстане безопасно.

Проект законсервировали, и теперь Татарская АЭС превратилась в достопримечательность для туристов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Строительство атомной станции с проектной мощностью 4000 МВт было остановлено под давлением общественности после аварии в Чернобыле. Проект законсервировали, и теперь Татарская АЭС превратилась в достопримечательность для туристов.



Адрес: недалеко от поселка городского типа Камские Поляны, около 179 км от Казани.

Приезжайте в Татарстан! Помимо этих 10 достопримечательностей в республике можно найти еще много чего интересного.

Анастасия Поморова