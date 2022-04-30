Туристический топ Татарстана: 10 неочевидных локаций для посещения на майские праздники
Если вы мучаетесь выбором, куда же поехать в нашей Необъятной, то перестаньте уже мучиться и обратите внимание в сторону Татарстана. Здесь есть и уникальные достопримечательности, и красивые природные пейзажи, и, разумеется, самобытная культура, которую жители Татарстана берегут с особой любовью.
А редакция «Татар-информа» с удовольствием подскажет вам 10 необычных мест для посещения туристу.
- Поселок Семрук
Поселок Семрук буквально сошел с книжных страниц: его построили в 2018 году для съемок сериала по роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». По окончании процесса декорации решили не разбирать, и Семрук стал местной достопримечательностью.
Деревянные дома поселка стоят на берегу Камы, которая в фильме играла роль Ангары.
Домики аккуратные, желтого цвета. Вход в поселок украшает вывеска с красной звездой, а на стенах сооружений можно найти агитационные плакаты и таблички.
Особенно интересно здесь будет тем, кто смотрел кино или читал книгу.
Цена билета: 110 рублей.
Адрес: г. Лаишево, ул. Лесная. Координаты GPS: 55.595439, 49.330137.
- Акташский провал
Озеро с голубой водой образовалось в середине прошлого века и продолжает расти. Купаться здесь нельзя. Ехать сюда стоит ради красивых фотографий.
Провал имеет довольно крутые склоны, которые местами выглядят как обрывы. Поэтому при посещении этого места необходимо быть предельно осторожным.
Адрес: село Калейкино, около 250 км от Казани.
- Гора Чатыр-Тау
Самая высокая точка Татарстана. Наиболее живописным вид с горы будет на закате и на рассвете. На поездку лучше уделить весь день (если только вы не живете поблизости) или планировать ночевку прямо у горы. Так вы сможете увидеть закат и встретить рассвет.
Вокруг горы ходят немало сказок и легенд. Некоторые даже говорят о приливе энергии после ее посещения. На склонах растут редкие деревья из Красной книги, а у подножия живет самая большая колония сурков в Татарстане.
Адрес: координаты — 54.894597, 53.191689.
- Природный парк «Долгая поляна»
Включает в себя одноименную деревню, родовую усадьбу Молоствовых, березовую и липовую аллеи, широколиственный лес и разнообразные экзотические кустарники и деревья, завезенные графом Молоствовым в начале XX века.
Господский дом Молоствовых построен в XVIII веке, располагается на берегу Волги. Построена усадьба в готическом стиле, со смотровой башенкой и балконами. До революции тут был фруктовый сад с террасами, которые спускались к реке, три пруда с форелью и пристань.
Многие растения парка занесены в Красную книгу.
Туристы отмечают, что находится в этом месте спокойно, улучшается самочувствие и настроение.
Адрес: координаты — 55°03′17″ с. ш. 48°56′11″ в. д., Тетюшский район.
- Мемориальный дом-музей И. И. Шишкина
Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Васильевичем Шишкиным в 1835 году, в нем прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина.
Вы увидите быт семьи Шишкиных и картины художника. Добротная дубовая мебель, знаменитый фарфор Гарднера и Кузнецова, множество музыкальных инструментов, канделябры и люстры из бронзы. Все это дает понять, как жили купцы Шишкины. А в залах графики и живописи выставлены подлинные офорты и картины Ивана Шишкина.
Цена билета: 400 рублей.
Адрес: ул. Гассара, д. 9, Елабуга.
- Музей под открытым небом «Татар Авылы»
Воссозданная татарская средневековая деревня с полностью сохраненным бытом и традициями. Территория музея поделена на гончарные, кузнечные и ткацкие подворья с мастерскими, есть баня по-черному и настоящая муфельная печь для обжига.
Можно увидеть, как жили крестьяне и чем отличался дом ремесленника от дома купца.
Детям понравится зоопарк, где живут страусы, павлины, лошади, ослы и другие животные.
Тут постоянно проводят мероприятия: День плуга, ярмарки изделий мастеров, игры и праздники для детей.
Гордость музея — деревянная мельница, которую построили местные женщины в годы войны. На нее можно подняться и увидеть сверху, как устроен этот сложный механизм.
Цена билета: для взрослых — 200 рублей, для детей — 100 рублей.
Адрес: Полевая ул., 52, Исаково.
- Юрьевская пещера
Если хотите почувствовать себя спелеологами, добро пожаловать в Юрьевскую пещеру. Подземное пространство этой пещеры Татарстана признано самым протяженным во всем Среднем Поволжье России. Это единственная достопримечательность такого рода, доступная для свободного посещения туристами.
В самом начале два зала — зал Бабуинов, а также Серебряный. Стены у последнего зала отливают серебристым цветом, что смотрится очень эффектно.
Если вы хотите идти дальше, без специального снаряжения и навыков не обойтись. Придется пролезать через узкие лазы, а в некоторых местах лечь на живот и ползти.
Советуем взять экскурсию с гидом для безопасности.
Адрес: координаты: 55°13'57″N; 49°14'2″E. Расположена в Камско-Устьинском районе к юго-востоку от населенного пункта Тенишево, в Богородских горах.
- Паровая мельница в Печищах
Паровая мельница торгового дома «Иван Оконишников и сыновья» была построена в 1895 году.
Мельница представляет пример переселенческой архитектуры немецких колонистов XIX века. В 1870-х годах в Саратовском Поволжье немецкие колонисты начинают строить на побережьях многоэтажные паровые мельницы. Другие предприниматели повторили за ними, и таким образом в Печищах появилось не характерное по архитектуре для Татарстана здание.
Постарайтесь уговорить охрану пустить вас внутрь на экскурсию, а если не повезет — внимательно изучите ближайшую территорию.
Адрес: ул. Калинина, 5, Печищи.
- Озеро Кара-Куль
Согласно легендам, Кара-Куль раньше было в другом месте. Поговаривают, что озеро располагалось около леса Ялтыра, на другом берегу реки Шошмы. Однако доподлинно это неизвестно.
С 15 января 1978 года Кара-Куль является памятником природы.
Водоем, окруженный лесом, настоящий рай для рыбаков. С берега ловят сазана, а с лодки щуку, судака и леща. Рядом можно поставить палатку и отдыхать в тени деревьев.
Адрес: координаты — 56°22′22″ с. ш. 50°10′45″ в. д., в восточной части Шубанского сельского поселения Балтасинского района Татарстана.
- Татарская АЭС
Необязательно ехать в Чернобыль, чтобы посмотреть на заброшенную атомную электростанцию и почувствовать себя сталкером.
Да и в отличие от ЧАЭС гулять рядом с реакторным корпусом в Татарстане безопасно.
Строительство атомной станции с проектной мощностью 4000 МВт было остановлено под давлением общественности после аварии в Чернобыле. Проект законсервировали, и теперь Татарская АЭС превратилась в достопримечательность для туристов.
Адрес: недалеко от поселка городского типа Камские Поляны, около 179 км от Казани.
Приезжайте в Татарстан! Помимо этих 10 достопримечательностей в республике можно найти еще много чего интересного.
Анастасия Поморова