В 2024 году Татарстан посетили более 4 миллионов туристов. В Кукморском районе прошло выездное совместное заседание комитетов по экономике, инвестициям и предпринимательству и по жилищной политике и инфраструктурному развитию, на котором обсуждалось развитие туристической инфраструктуры республики. Также парламентарии рассмотрели законопроекты о внесении изменений в региональные законы, касающиеся малого и среднего предпринимательства и организации капитального ремонта в многоквартирных домах.

Перед заседанием члены комитетов посетили предприятия Кукмора, включая камнеобрабатывающий завод, хлебозавод «Рамазан икмэге» и производство лодок ООО «Триера» в промышленном парке. Председатель Комитета по экономике Рягат Хусаинов отметил, что Кукмор славится развитием местных ремесел, привлекающих туристов не только из России, но и из-за рубежа. Андрей Егоров, глава комитета по жилищной политике, подчеркнул, что пригородные туры в Кукмор — одни из самых популярных в республике, что стало результатом поддержки бизнеса и улучшения инфраструктуры.

Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов сообщил, что Татарстан входит в число ведущих туристических регионов России с потоком в 4,3 миллиона человек в 2024 году. Основные туристические центры — Казанский Кремль, Свияжск, Болгар, Елабуга, Чистополь, Тетюши. Развитию отрасли способствуют более 27 тысяч гостиничных номеров, два международных аэропорта, федеральные трассы М-7 и М-12, а также многочисленные достопримечательности.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году Татарстан получил финансирование в размере 306 миллионов рублей, всего за четыре года — почти 2 миллиарда рублей. Поддержка шла на развитие глемпингов, туристического оборудования, благоустройство пляжей и проведение событийных мероприятий.

С 2025 года стартует новый национальный проект, предусматривающий единую субсидию для предпринимателей на туристические проекты, на которые выделено 269 миллионов рублей. Иванов отметил растущую популярность новых туристических объектов, таких как «Лес чудес», «Татар авылы» и «Гора Чатыртау». Кукмор также рассматривается как перспективный туристический центр.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев отметил, что в районе активно развивают туризм благодаря уникальным предприятиям, культурному наследию и природным условиям. В числе туристических маршрутов — «Золотые руки мастеров», «У подножия синих гор», «Тур выходного дня» и другие. Кроме того, в районе проходит фестиваль «Кукморские валенки», отмеченный международной премией Russian Event Awards. Туристов привлекают Петропавловская церковь и Первая Соборная мечеть.

В ходе обсуждения Сергей Иванов подчеркнул важность развития гостиничной инфраструктуры не только в Казани, но и в других городах республики.

На заседании также рассмотрели законопроект о развитии семейного предпринимательства, который вводит понятие семейного предприятия и предусматривает создание реестра таких компаний. Законопроект подготовлен по поручению Председателя Госдумы Татарстана Фарида Мухаметшина и направлен на поддержку малого и среднего бизнеса.

Еще одним рассмотренным документом стал законопроект о внесении изменений в закон об организации капитального ремонта многоквартирных домов. Новые требования устанавливают критерии отбора кредитных организаций по уровню кредитного рейтинга для открытия специальных счетов фонда капремонта, что повысит финансовую надежность.

Члены комитетов также поддержали инициативу коллег из Псковской области о внесении изменений в федеральный закон об основах туристической деятельности, которые закрепят правовой статус экскурсоводов и гидов-переводчиков как самозанятых или работающих по найму лиц.

Развитие туризма соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство». Ранее в Госдуме отметили вклад Раиса РТ Рустама Минниханова в развитие туризма. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков добавил, что поехать в Татарстан – его мечта.