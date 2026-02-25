Туристический поток в Менделеевский район вырос в 4 раза

За последние четыре года число туристов в Менделеевском районе выросло вчетверо и достигло 70 тысяч человек, сообщил на отчетной сессии глава района Роберт Искандаров. По его словам, такой рост стал результатом целенаправленной работы по раскрытию уникального потенциала территории, где сочетаются историческое наследие и современные форматы досуга.

Ключевым проектом в сфере туризма является реконструкция краеведческого музея, который вновь обретет историческое название «Контора Ушковых Ко». Музей хранит память о выдающихся личностях: здесь побывал ученый Дмитрий Иванович Менделеев, а также работал лауреат Нобелевской премии Борис Леонидович Пастернак. В ходе реконструкции будет воссоздана подлинная атмосфера эпохи Ушковых. Открытие музея запланировано на 2026 год, а часть новых экспонатов уже была представлена на выставке «Империя Ушковых» в Казанском Кремле.

Туристический маршрут района пополнит здание ремесленного училища в селе Новый Кокшан второй половины XIX века, где в настоящее время ведутся реставрационные работы.

Также планируется открытие глэмпинга «Белая Лилия» на берегу Камы, который соединит природные богатства района с современным уровнем сервиса.

Динамичное развитие получает событийный туризм. Искандаров отметил, что четвертая федеральная «Гонка Героев» собрала более 13 тысяч участников и зрителей, а в прошлом году прошла в статусе Кубка России. Кроме того, в рамках мероприятий района состоялся молодежный рок‑фестиваль, благодаря которому Менделеевск заявил о себе на всю страну.

Культурная жизнь района обогащается международными фестивалями. В третий раз прошли театрально-литературный фестиваль «Пастернаковские чтения» и Книжный фестиваль «Мы и Менделеевск», предоставляющие жителям возможность встретиться с известными артистами и писателями, стать частью диалога поколений. Среди новых инициатив – сезонные фестивали «Кояш фест» и «Кыш фест», реализованные при поддержке проекта «Курше», которые быстро завоевали популярность среди жителей района.