Туристический маршрут и премия для музыкантов появятся в РТ в год 150-летия Шаляпина

В Татарстане утвержден план мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, ответственной за его исполнение назначена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Отдельный пункт плана — проведение XLI Международного оперного фестиваля им. Ф.И.Шаляпина (30 января — 28 февраля) и сопутствующих ему мероприятий, в том числе работа над либретто и музыкой к опере «Федеро Шаляпин», премьера оперы «Севильский цирюльник» в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля, проведение двух совместных гала-концертов с Большим театром России, а также показ оперы М.Мусоргского «Хованщина».

Основные торжества включают различные выставочные проекты, туристический молодежный форум «Весь мир перед тобой...», конференции, концерты. Кроме того, планируется присвоить одной из образовательных организаций в Казани имя Ф.И. Шаляпина, создать туристический маршрут по местам проживания, учебы и творчества знаменитого баса, восстановить ранее утраченную мемориальную доску, изготовить и установить его бюст в едином стиле с бюстом М.Горького.

Также в этом году будет учреждена премия им.Ф.И.Шаляпина, которую вручат двум молодым исполнителям и музыкантам в возрасте до 35 лет. Размер одной премии составит 200 тыс. рублей.

В феврале планируется издание каталога «Шаляпин в Казани», подготовленного Минкультом РТ и Республиканской детской библиотекой.

В ноябре татарстанцев ожидает воркшоп с мастер-классами и созданием театральных образов ролей певца «Вся наша жизнь игра...».