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Происшествия 29 июня 2025 09:16

Туристический катамаран загорелся у берегов Владивостока

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В акватории Японского моря загорелся туристический катамаран «Мерлион», принадлежащий компании «Корсар», сообщает ТАСС. В соцсетях распространилось видео горящего катера.

«Всех быстро и успешно доставили на берег, никто не пострадал», – заявили представители туротрасли.

Там добавили, что на борту находились 12 человек. Причины возгорания устанавливаются, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

По информации транспортного управления СК, к месту направлены специальные службы.

#катамаран #Владивосток #пожар #туристы
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