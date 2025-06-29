Туристический катамаран загорелся у берегов Владивостока

В акватории Японского моря загорелся туристический катамаран «Мерлион», принадлежащий компании «Корсар», сообщает ТАСС. В соцсетях распространилось видео горящего катера.

«Всех быстро и успешно доставили на берег, никто не пострадал», – заявили представители туротрасли.

Там добавили, что на борту находились 12 человек. Причины возгорания устанавливаются, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

По информации транспортного управления СК, к месту направлены специальные службы.