Туристические потоки в Казани вышли на допандемийный уровень

Туристическая сфера татарстанской столицы выходит на траекторию роста, преодолев непростые времена пандемии. Показатели турпотоков уже достигли отметок, аналогичных доковидному 2019 году, и продолжают расти. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Она напомнила, что на сегодняшний день в татарстанской столице действует обширная сеть приема туристов: функционируют 229 средств размещения (отели, гостиницы, хостелы). В них могут одновременно разместиться более 16,8 тыс. человек.

В целом туристический поток в Казань сохраняется на достойном уровне. Примером тому может служить свежая статистика за март, когда загрузка гостиниц города достигла отметки 52%. В прошлом году показатель был 51,5%, в ковидном 2020-м уровень находился у отметки 30%, а в 2019 году загрузка гостиниц в марте составляла 53%.

«То есть фактически мы вернулись к допандемийным показателям», – подчеркнула Санникова.

Она добавила, что стабильно высокий интерес держится и к туристическим объектам Казани. Например, в январе-феврале только один Казанский Кремль посетило почти 380 тыс. гостей. Музей «Городская панорама» за первый квартал посетили 7,4 тыс. человек.

«Статистика в области транспорта следующая. В апреле 2022 года полеты в Казани осуществляются по 47 направлениям: 36 внутренних полетов и 11 международных рейсов. В период с 1 января по 28 марта внутренний пассажиропоток через аэропорт Казани составил порядка 500 тыс. человек», – заключила Дарья Санникова.

