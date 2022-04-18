Туристические чартеры в Татарстан по программе господдержки стартуют в конце апреля

Туристические чартерные программы в этом году будут запущены практически во всех федеральных округах России. Уже в конце апреля стартуют первые чартеры в Татарстан и Тюменскую область. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в телеграм-канале Правительства РФ.

«В этом году существенно увеличили количество направлений по сравнению с прошлым годом. Практически все федеральные округа удалось охватить. Среди регионов – Татарстан. Это Казань, Великий Болгар, Свияжск и возможность отдохнуть на Волге», – отметила Догузова.

Кроме того, в весенне-летний период запускаются чартеры на Алтай, в Карелию, Дагестан, Чечню, Сахалин, Камчатку, на озеро Байкал в Бурятии.

Глава Ростуризма уточнила, что по государственной программе поддержки чартерных рейсов в российских регионах с помощью субсидий туроператорам компенсируется половина стоимости фрахта самолета.

«За счет этого туроператор во взаимодействии с регионами формирует доступные, полностью готовые туристические продукты в среднем по цене в 1,5 – 2, а иногда и 2,5 раза дешевле. Поэтому для туриста получается удобно, полностью спланировано, продуманно, интересно и гораздо дешевле. В этом ключевая суть нашей программы», – подчеркнула она.

Догузова заметила, что чартерные программы при поддержке Ростуризма туроператоры организовывают с 2020 года.

«Туристы очень довольны, самолеты летали при полной загрузке, поэтому туроператорами вместе с регионами принято решение вот уже третий год продолжать эту программу. Практически все виды отдыха, которые пользуются популярностью в чартерной линейке, представлены», – заключила спикер.