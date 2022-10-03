Турист попытался тайно провезти через таможню в РТ когти и клыки африканских львов

Житель России прилетел в казанский аэропорт транзитом Аддис-Абеба (Эфиопия) – Дубай (ОАЭ) – Казань. При себе у него было два чемодана с дериватами львов.

На таможенном контроле он прошел через «красный коридор», где зарегистрировал декларацию на части скелетов двух львов, предъявил соответствующие документы: разрешение СИТЕС и ветеринарный сертификат, выданные в Зимбабве; фумигаторный сертификат; инвойс на 1600 долларов США на два скелета льва.

Фото: Татарстанская таможня

Однако во время досмотра выяснилось, что в чемодане также находятся незакдекларированные 177 когтей и 6 клыков льва, на которые у мужчины не оказалось документов.

Фото: Татарстанская таможня

Как установила таможенная экспертиза, когти и клыки принадлежат африканским львам рода пантеры. Их рыночная стоимость составила более миллиона рублей. На мужчину возбудили уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов без соответствующих документов в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.