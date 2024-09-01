Турист из Татарстана едва не застрял в пещере в Башкортостане, на помощь пришли спасатели

В Башкортостане спасатели эвакуировали из пещеры туриста из Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, пятеро приятелей прибыли в деревню Охлебинино Иглинского района, чтобы посетить обзорную площадку. Там они решили спуститься в Охлебининскую пещеру. Во время спуска 30-летний татарстанец неудачно наступил на камень и повредил ногу. Его товарищи позвонили в службу спасения по номеру 112 и сообщили, что их друг не может самостоятельно выбраться из пещеры, но находится в сознании.

Спасательная операция длилась около полутора часов. Сотрудники Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали пострадавшему первую помощь на глубине 30 метров, положили его на жёсткие носилки и осторожно с помощью верёвок подняли на поверхность, а затем погрузили в машину скорой помощи.

Пострадавший и его друзья выразили благодарность спасателям за профессионализм и оперативность.

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