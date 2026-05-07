«Туриада-2026» соберет в Саратовской области около 700 участников

Спортивно-туристский лагерь «Туриада» откроется 19 мая на горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области в 13-й раз.

В этом году мероприятие объединит около 700 участников со всего Приволжского федерального округа. В лагерь приедут победители региональных спортивно-туристских слетов, студенты профильных направлений, связанных с туризмом, тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры.

К 14 командам регионов ПФО присоединятся спортсмены из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов. Также в «Туриаде» примут участие делегации из Белоруссии, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

От Татарстана участие в окружном проекте «Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» примут 35 спортсменов.

Участников ждут соревнования на пешеходных маршрутах, велосипедных трассах и водных дистанциях. Кроме того, в рамках конкурса «Лучшая разработка проекта межрегионального туристского маршрута по ПФО» победитель получит грант в размере 450 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Вне общего зачета пройдут матчевые встречи всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Туриада» среди юниоров и юниорок. Также в программу включены межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон на знание туризма. Участники традиционно разместятся в палаточном городке.

Судить соревнования будут эксперты всероссийского уровня. В общий зачет также войдут результаты зимнего Кубка ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, который проходил в Удмуртии.

Торжественное закрытие лагеря состоится 22 мая с участием полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. В этот день команды выступят в спортивно-туристской эстафете на пешеходной дистанции за «Кубок регионов», а зарубежные участники посоревнуются в смешанной эстафете за «Кубок Дружбы».

Во время «Туриады» Игорь Комаров также проведет совещание с руководителями региональных органов исполнительной власти, отвечающих за развитие физической культуры и спорта. Участники обсудят развитие массового детско-юношеского спорта и реализацию спортивных общественных проектов в регионах ПФО.

«Туриада» сочетает спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и направлен на развитие молодежного туризма.