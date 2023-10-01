Тургеневская «Ася», Циолковский, героическое прошлое: что поведал Казани ТЮЗ Севастополя

Севастопольский ТЮЗ привез спектакли на историко-патриотическую тему (на фото - спектакль-новелла «Вкус медной проволоки»)

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обмен спектаклями и зрителями

Гастроли Севастопольского ТЮЗа в Казани обменные: в сентябре прошлого года театр имени Кариева побывал со своими спектаклями в Севастополе. Сейчас же Севастопольский ТЮЗ находится на реконструкции, и показать свои спектакли в других регионах по федеральной программе «Большие гастроли» – как никогда актуальная для театра возможность продолжать работу.

«Мы очень ждали приезда Севастопольского ТЮЗа. Они приехали с большой, объемной программой. Поставили перед собой почти невыполнимую задачу – сыграть на двух площадках Казани. Спектаклей много – по два-три сеанса в день. Мы очень рады, что смогли в рамках программы “Большие гастроли” привезти этот театр к нам. Мы очень рады, что этот проект позволяет создавать такие дружественные тандемы между театрами разных регионов России, обмениваться нашей энергетикой, нашим творчеством», – подчеркнула директор Татарского театра имени Кариева Луиза Шарова.

Луиза Шарова: «Этот проект позволяет создавать дружественные тандемы между театрами разных регионов России» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Открыла гастроли в Татарском ТЮЗе детская постановка на новый лад «Кошкин дом» по известному одноименному произведению Самуила Маршака. Роли всех персонажей в нем играют женщины: леди-джаз-бэнд ставит мюзикл «Кошкин дом», вовлекая в процесс маленьких зрителей. На этой же площадке был презентован научно-популярный спектакль «Циолковский. Путь к звездам» по одноименной книге Александра Ткаченко. Это уже для зрителей от 12 лет. Зал театра превратился в кабинет, где проходит открытый урок об одном из самых выдающихся ученых XX века. Дети узнают, как жил Константин Циолковский, как он исследовал Вселенную, как из простого и обыкновенного в его уме строилось великое и важное. Также в спектакле фантазия превращает шары в ракеты и воздушных змеев, а зрители могут открыть в себе тягу к исследованиям.

«Мы предвкушали и ожидали, что нас встретят так же тепло, как стоял наш зритель на гастролях театра Кариева в Севастополе, и мы получили несказанное удовольствие. Я помню, зрители чуть зал не разнесли, потому что были овации стоя, несмотря на то что спектакли шли на татарском языке, – был замечательный перевод. Это вдохновение, это тепло и та любовь, с которой те, кто на сцене, делятся со зрителями, не могут оставить равнодушным зал. Как оказалось, у вас не менее горячий зал, судя по первым спектаклям. Другой менталитет, другие люди, другое восприятие, понятно, что многонациональный город, понятно, что другая культура, поэтому было интересно, как этот спектакль воспримут ваши дети. Просто потрясающе! Мы были просто очарованы, потому что все то, что транслировалось в зал, немедленно получало горячий отклик», – сказала заведующая музыкальной частью Севастопольского ТЮЗа, заслуженный работник культуры Крыма, заслуженный работник города-героя Севастополя Ирина Кузнецова.

Людмила Оршанская: «Патриотическая тематика сейчас воспринимается очень трепетно: зал встает, зал плачет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Историзм – основа для патриотизма

Если гастрольная программа в театре имени Кариева была более традиционной (здесь же прошли спектакли «Ася» по произведению Ивана Тургенева, «Сновидения Принцессы» на тему сказки Андерсена, сказка по сценарию Михаила Бартенева «Город клоуна Пика» и драма по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия»), то в Казанском ТЮЗе прошли показы спектаклей историко-патриотической тематики.

Первым в Казанском ТЮЗе был представлен спектакль по пьесе 1853 года «Морской праздник в Севастополе». В этом году Севастополь и Черноморский флот отмечают 240-летие. Как нельзя кстати к юбилею в Морской библиотеке города отыскалась пьеса Нестора Кукольника, свидетеля Синопского сражения под командованием вице-адмирала Павла Нахимова в том же 1853 году. Произведение было написано в считаные дни и посвящено победе русского флота, но на сцене Севастополя было показано лишь несколько раз. А теперь, спустя 170 лет, обрело вторую жизнь.

Первым в Казанском ТЮЗе был представлен спектакль по пьесе 1853 года «Морской праздник в Севастополе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Севастопольский ТЮЗ создал цикл спектаклей на историко-патриотическую тему, сейчас постановок шесть (а всего в его репертуаре более 40 спектаклей). В Казанском ТЮЗе были представлены три из них: помимо «Морского праздника в Севастополе», еще «Вкус медной проволоки» (35-минутный спектакль-новелла по рассказам севастопольца Геннадия Черкашина, детство которого пришлось на годы Великой Отечественной войны) и «Суворов – наука побеждать». Последний – спектакль-реверанс истории Севастополя от момента основания города Екатериной II до наших дней.

«Это такие зримые уроки истории. Сначала мы определили для себя, что будем развивать интерес детей к историческому наследию, к историческим событиям, к историческим фактам, героическим событиям Севастополя, нашей страны, потом это превратилось в целый цикл. Это стало настолько востребовано нашими школами, что мы поняли: это интересно. Мы хотим вести диалог и с новыми зрителями со сцены, потому что, конечно, мы сейчас должны объединяться и транслировать идеи добра, мира, любви, человечности, чтобы мы объединялись, потому что в Севастополе сейчас очень тяжело, нам сейчас очень тревожно. Мы, конечно, героический город – мы держим. Патриотическая тематика сейчас воспринимается у нас очень трепетно: зал встает, зал плачет, на всех уровнях всех поколений – дети ли в зале, старики ли. Мощная объединяющая волна идет именно на таких спектаклях», – рассказала «Татар-информу» художественный руководитель Севастопольского ТЮЗа Людмила Оршанская.

Режиссер и исполнитель одной из ролей в спектакле «Морской праздник в Севастополе» Данил Высоцкий: «Было бы очень интересно услышать мнение вашего зрителя» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Добро – это великое оружие

На спектакль «Суворов – наука побеждать» в Казани пришли кадеты. Произносимое со сцены полководцем, не проигравшим ни одного сражения, «Добро – это великое оружие солдат» – напутствие и будущим военным, и всем современникам. Спектакль завершился овациями, и актеры попросили казанскую публику на память сделать совместный снимок аплодирующего зала.

«Очень хотелось бы, как мы делаем у себя в городе, провести после спектакля обсуждение постановки со зрителями. Мне было бы очень интересно услышать мнение вашего зрителя – как они относятся к истории про город, в котором они, возможно, даже никогда не были», – сказал режиссер и одновременно исполнитель одной из ролей в спектакле «Морской праздник в Севастополе» Данил Высоцкий.

Для показа в Казанском ТЮЗе спектакли Севастопольского ТЮЗа подбирались еще по одному критерию – с учетом небольшого пространства сцены. В гастрольных постановках, показанных здесь, задействовано было небольшое количество актеров – от четырех до шести. При этом цены на билеты, как пояснили в Казанском ТЮЗе, были «чуть выше среднего – как если бы это были наши премьерные спектакли»: самый недорогой билет стоил 800-900 рублей.

«Когда мы выходим на другую площадку – это стресс: для спектакля, для актера, для всех нас» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наша площадка чуть-чуть больше. Но когда мы выходим на другую площадку – это стресс: для спектакля, для актера – для всех нас, потому что все равно все по-другому. Это как премьерный показ. Это другой свет, другой звук, другие выходы, другие технические возможности – все другое. И актерам, долго репетировавшим, вмонтированным в спектакли, психологически сложно на новой площадке», – констатировала Людмила Оршанская.

После Казани Севастопольский ТЮЗ возвращается в родной город. К новому году труппе предстоит поставить еще шесть спектаклей.