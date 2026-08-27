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Общество 27 августа 2026 21:02

Турэксперт Ансталь рассказала, куда россиянам не стоит ехать осенью

Какие страны лучше не выбирать для путешествий осенью 2026 года

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Турэксперт Ансталь рассказала, куда россиянам не стоит ехать осенью
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российским туристам при планировании осенних поездок стоит учитывать погодные риски в ряде популярных зарубежных направлений, в том числе в некоторых странах Азии, Бразилии, на Филиппинах и Мальдивах. Об этом «Абзацу» рассказала турэксперт Наталья Ансталь.

По словам специалиста, в азиатских странах осенью сохраняется вероятность тайфунов и муссонов. В частности, неблагоприятные погодные условия могут затронуть центральные районы Вьетнама.

«Риск муссонов велик во Вьетнаме. Это центральные регионы – Дананг и Хойан, там с сентября по ноябрь возможны тайфуны», – отметила Ансталь.

Она также предупредила о сезоне дождей в Непале, который начинается в сентябре и может сопровождаться селями в горных районах. В Бразилии, по ее словам, возможны засухи и паводки.

Кроме того, нестабильная погода осенью может наблюдаться на Филиппинах и Мальдивах.

В качестве альтернативы эксперт предложила туристам рассмотреть Турцию, Египет, Таиланд и Шри-Ланку.

#путешествие #полезная информация
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