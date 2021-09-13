Турецкую IT-долину интересует расширение сотрудничества с Иннополисом

Делегация турецкой технологической долины Bilisim Vadisi, базирующейся в городе Гебзе, на встрече с вице-премьером Татарстана Романом Шайхутдиновым продемонстрировала интерес к расширению сотрудничества с Иннополисом. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

Беседа состоялась в Иннополисе. Гости во главе с генеральным директором Bilisim Vadisi Ахметом Сердаром Ибрагимчиоглу в ходе своей рабочей поездки также посетили технопарк имени А. С. Попова и Университет Иннополис.

Татарстан, включая инновационный центр «Иннополис», уже активно сотрудничает с долиной Bilisim Vadisi. Одно из направлений совместной работы — кооперация резидентов ОЭЗ «Иннополис» и турецкой IT-долины при организации мероприятий и развитии совместных проектов. Стороны уже провели митап-встречу своих резидентов, где те представили разработки в области отслеживания кибератак. Сейчас турецкая сторона подтвердила интерес к развитию этого направления сотрудничества.

Кроме того, Ахмет Сердар Ибрагимчиоглу выразил интерес к реализации с Иннополисом совместных проектов в области искусственного интеллекта, больших данных и беспилотных транспортных систем, в том числе и авиационных, в сфере применения роботизированных логистических решений, а также к развитию консорциума по электрическому транспорту E-mobility. С Университетом Иннополис Bilisim Vadisi намерена развивать сотрудничество по разработке компьютерных игр.

Ранее, в июне этого года, делегация Республики Татарстан во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым посетила турецкую IT-долину. Тогда был подписан меморандум о взаимопонимании между Bilisim Vadisi и Правительством республики. Стороны договорились развивать сотрудничество в части обмена кадрами и реализации совместных высокотехнологичных проектов.