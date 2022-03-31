Турецкий производитель увеличил в РТ мощности по выпуску бумажно-гигиенической продукции

Турецкая компания Hayat Kimya – резидент особой экономической зоны «Алабуга» – нарастила выпуск бумажно-гигиенической продукции, сообщили представители компании Агентству инвестиционного развития РТ в рамках проекта TidaTalk.

Предприятие производит санитарно-гигиенические средства (туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца).

«Производственные мощности наших заводов, расположенных на территории ОЭЗ "Алабуга", работают в режиме 24/7 с полной загрузкой и на полную мощность. Мы продолжаем выполнять свои обязательства по максимальному обеспечению потребителей нашей продукцией», – говорится в пресс-релизе со ссылкой на представителей компании.

Недавно были запущены две новые производственные линии по выпуску туалетной бумаги и кухонных полотенец. А после открытия третьей производственной линии в начале 2022 года компания нарастила мощности до 210 тыс. тонн продукции в год.

«Особо хочется отметить инвестиционный климат Татарстана, создававшийся на протяжении многих лет тщательной и добросовестной работой. Что особенно ценно, руководство республики и АИР РТ открыты к разговору и всегда стараются обеспечить потребности резидентов, помогают преодолевать барьеры для инвесторов, и всегда проводят работу, чтобы удостовериться в том, что необходимые меры приняты и в действительности способствуют разрешению проблемы», – отмечают представители Hayat Kimya.