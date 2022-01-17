Турецкий проект «Кастамону» увеличит освоение расчетной лесосеки в Татарстане

За 2021 год в Татарстане проведено 18 аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства. Выставлено более 1240 лотов лесных насаждений в объеме 921 тыс. куб. метров на общую сумму 163 млн рублей. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Продано 612 лотов в объеме 441 тыс. куб. метров на общую сумму 115 млн рублей. Учитывая низкую товарность заготавливаемой лесхозами древесины, для нас является приоритетным проект турецкой компании „Кастамону“ по переработке низкотоварной древесины», — отметил докладчик.

В настоящее время на заводе «Кастамону» работают две линии по производству МДФ-плит и две линии по производству ламината. Общая годовая потребность завода в древесине составляет 1,4 млн куб. метров.

«Турецкой компанией на IV квартал 2023 года запланирован запуск нового завода по производству ДСП. Данное производство предусматривает использование в виде сырья значительного объема древесины осины и липы, что положительно повлияет на увеличение освоения расчетной лесосеки», — пояснил министр.

В соответствии с лесным планом республики расчетная лесосека составляет 2,2 млн куб. метров в год. Основная доля расчетной лесосеки состоит из древесины мягколиственных пород. Расчетная лесосека в прошлом году освоена в объеме 799 тыс. куб. метров, или около 36%, при индикаторе по данному показателю 35%. Рубки ухода за лесом и санитарные рубки проведены на площади более 10 тыс. гектаров. Заготовлено ликвидной древесины 320 тыс. куб. метров.