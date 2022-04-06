Турецкий перевозчик возобновит рейсы между Петербургом и Стамбулом

Бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines вновь начнет совершать рейсы между Санкт-Петербургом и Стамбулом. Возобновление авиасообщения намечено на 12 апреля, сообщает ТАСС.

Полеты будут совершаться четырежды в неделю. «С 12 апреля 2022 года из аэропорта Пулково авиакомпания Pegasus Airlines приступит к выполнению рейсов в Стамбул, аэропорт им. Сабихи Гекчен. Перевозчик обеспечит между аэропортами четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям», — заявили в управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

Самолеты будут вылетать из Петербурга в 14.55, рейсы из Стамбула запланированы на 09.55. Перевозить путешественников будут на Airbus A320 и Boeing 737-800.

С 1 апреля полеты в Анталью из Санкт-Петербурга совершает турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines.