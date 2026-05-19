Турецкий кот стал местной «звездой» из-за любви к объятиям с хозяином магазина

Обычный кот в турецком городе Ризе стал местной знаменитостью после того, как начал ежедневно приходить в магазин товаров для дома не ради еды, а чтобы получить внимание и объятия от владельца. Об этом сообщает телеканал «TRT».

Как рассказал хозяин лавки, животное появилось там еще котенком – практически сразу после открытия магазина. С тех пор кот проводит значительную часть времени среди полок с посудой и другими хрупкими товарами, фактически став постоянным «обитателем» торгового зала.

При этом владелец подчеркнул, что за все время питомец ни разу ничего не разбил.