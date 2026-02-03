news_header_top
Турецкий клуб начал переговоры по трансферу Федора Чалова

Фото: pfc-cska.com

Турецкий футбольный клуб «Кайсериспор» проявляет интерес к российскому нападающему Федору Чалову. По данным журналиста Эртана Сюзгуна, турецкая команда начала переговоры о возможном переходе форварда из греческого ПАОКа.

Чалов выступает за греческий клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 официальных матча, в которых отметился тремя забитыми голами и одной голевой передачей. Его действующий контракт с ПАОКом рассчитан до июня 2027 года.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 5,5 миллиона евро. Ранее Чалов долгое время выступал за московский ЦСКА, а в «Кайсериспоре» уже играет его соотечественник Денис Макаров, перешедший туда прошлым летом.

