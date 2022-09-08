Турецкий клуб Дзюбы подписал контракт со скандальным экс-игроком «Рубина»

Турецкий «Адана Демирспор», за который ныне выступает российский нападающий Артем Дзюба, заключил контракт с бывшим полузащитником «Рубин» Гекханом Тере. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Отмечается, что соглашение с 30-летним турком рассчитано на три сезона.

Напомним, Тере выступал за «Рубин» в период с 2012 по 2014 год, а затем покинул казанский клуб со скандалом. Агент футболиста обвинил руководство «Рубина» в вымогательстве полумиллиона евро.

Последним клубом 30‑летнего игрока был стамбульский «Бешикташ», в который в 2014 году он перешел из «Рубина». Также Тере выступал за «Гамбург» и «Вест Хэм».