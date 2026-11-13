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Экономика 13 ноября 2026 17:33

Турецкий инвестор вложит 18,5 млн рублей в производство синнабонов в Татарстане

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Турецкая компания G Group планирует открыть в Татарстане производство булочек-роллов с корицей и какао. Объем инвестиций в проект составит 18,5 млн рублей, сообщила учредитель и генеральный директор компании Гузель Фархетдинова на встрече с представителями промышленных парков в Агентстве инвестиционного развития РТ.

Предприниматель более 30 лет живет в Турции, где занимается выпуском булочек с корицей. В Татарстане она намерена создать российский бренд и наладить производство продукции для отелей, кафе, ресторанов и сетевых магазинов.

«Американский рецепт [синнабонов] популярен, но не совсем понятен для изготовления. Мы хотим создать свой российский бренд. Планируются поставки для отелей, кафе, ресторанов и сетевых маркетов», – сказала Фархетдинова.

По ее словам, предприятие будет выпускать халяльные кондитерские изделия на основе натуральных продуктов, в том числе в замороженном виде.

В перспективе Фархетдинова рассчитывает выйти за пределы Татарстана и поставлять продукцию в другие регионы России.

Для реализации проекта инвестор ищет помещение площадью около 1 тыс. кв. метров. Компания заинтересована в аренде площадки с возможностью последующего выкупа. На первом этапе планируется создать 12 рабочих мест.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина назвала проект небольшим, но интересным.

«Булки эти вредные, конечно, но очень вкусные! На первую нашу встречу Гузель Рафисовна привезла мне эти булочки, и теперь я с нетерпением жду наши встречи», – пошутила она.

#агентство инвестиционного развития рт #инвестиции в татарстан #инвестиции
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