Турецкий актер «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Казань

Турецкий актер Бурак Озчивит прибыл в Казань. В своих соцсетях артист поделился снимками из аэропорта столицы Татарстана, добавив хештег #Kazan.

Озчивит выступит на сцене Korston Club с моноспектаклем «Самая красивая девушка Стамбула». Режиссером постановки является Чагра Шенсой.

Бурак Озчивит известен по сериалам «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман». Ранее он посещал Татарстан во время съемок очередной части новогодней франшизы «Елок».