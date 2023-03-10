Турецкие экспедиторы не получали сообщений о проблемах с оформлением грузов в Россию

Одно из крупнейших турецких объединений компаний, которое занимается международной логистикой, пока не обладает сведениями о каких-то проблемах с обслуживанием транзитных грузов в направлении России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию поставщиков международных экспедиторских и логистических услуг.

«На данный момент у нас нет четкой информации о проблемах, возникающих при транзите и декларировании грузов между Турцией и Россией», – сказали в ассоциации.

Ранее «Ъ» и «Ведомости», ссылаясь на российские логистические компании, писали, что Анкара якобы остановила транзит санкционных грузов, следующих через территорию республики в РФ. Отмечалось, что таможня блокирует грузы для России на спецскладах, если они прибывают из стран, которые ввели антироссийские санкции.

В посольстве России в Анкаре рассказали, что выясняют причину заявленных проблем. В диппредставительстве сказали, что «находятся в контакте с турецкими властями» и «надеется на разрешение ситуации в ближайшие сроки».