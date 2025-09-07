Турецкие авиакомпании обязали выдавать пассажирам бесплатную воду

Пассажиры всех турецких авиакомпаний будут обеспечены бесплатной питьевой водой объемом не менее 0,2 литра. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что соответствующее распоряжение было направлено Генеральным управлением гражданской авиации во все авиакомпании. Мера распространяется на все рейсы, независимо от их продолжительности.

По словам министра, это решение направлено на повышение комфорта полетов и снижение рисков для здоровья пассажиров, особенно в жаркое время года.