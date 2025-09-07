news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 сентября 2025 13:45

Турецкие авиакомпании обязали выдавать пассажирам бесплатную воду

Читайте нас в
Телеграм

Пассажиры всех турецких авиакомпаний будут обеспечены бесплатной питьевой водой объемом не менее 0,2 литра. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что соответствующее распоряжение было направлено Генеральным управлением гражданской авиации во все авиакомпании. Мера распространяется на все рейсы, независимо от их продолжительности.

По словам министра, это решение направлено на повышение комфорта полетов и снижение рисков для здоровья пассажиров, особенно в жаркое время года.

#питьевая вода #авиаперелеты #Турция #авиакомпании
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025